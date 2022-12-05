Разрушенное азербайджанское кладбище в Зангилане

После освобождения Карабаха от армянской оккупации в социальных сетях периодически распространяются кадры, на которых запечатлены совершенные зверства армян. На этот раз в Сети опубликованы кадры, свидетельствующие о том, что армяне разрушили азербайджанское кладбище в Зангилане.

Так, на кадрах видно, как армяне раскопали могилы, разрушили надгробья и даже надругались над телами, вырвав из них золотые коронки.

Напомним, что ранее в рамках проводимой азербайджанской стороной миссии по расследованию фактов было установлено, что кладбища сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района были армянами разрушены, а их территория - заминирована.

Официальный Баку неоднократно информировал международные организации о том, что армянами разрушаются исторические памятники и надгробия азербайджанцев. Однако безразличное отношение мирового сообщества к этому вопросу и безнаказанность дает возможность армянам смелость повторять подобные зверства.

Одним из кладбищ, разрушенных и разграбленных армянами, является также и Джебраильское кладбище. По фотографиям, сделанным здесь после освобождения Джебраила от оккупации, очевидно, что армяне не только разрушили надгробия, но также раскопали могилы.

Аналогичная картина наблюдается и в Физули. Армяне разрушили кладбища в городе и районных селах Гараханбейли, Дедели, Кюрдляр.

Кладбища, расположенные на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района, тоже разрушены армянскими вандалами. Они разрушили религиозные, культурные и исторические памятники, а также кладбища в районе, который почти 30 лет находился под оккупацией. Кладбище на этой фотографии разрушено до такой степени, что невозможно даже определить местонахождение большинства могил.

Сколько бы армяне ни пытались оправдаться и скрыть правду, это им не удастся. Азербайджан будет добиваться того, чтобы все преступления Армении были осуждены в мире. Прогресс в этом направлении уже имеется.

Напомним, что в июне этого года Госдеп США опубликовал доклад об актах вандализма со стороны армянских националистов в отношении религиозных объектов на территориях Азербайджана.

В Докладе о международной религиозной свободе Управление международной религиозной свободы Госдепартамента США подтвердило, что сотни объектов, включая большинство мечетей, святынь и кладбищ этнических азербайджанских общин, были разграблены, подверглись вандализму, осквернению и уничтожению, находясь под армянским контролем.

"Кладбища по всему Агдаму были осквернены, разграблены и/или разрушены, в том числе священные и исторические гробницы XVIII века на кладбище Имарат Гарванд, городской Аллее шехидов. Западные дипломаты, посещавшие Аллею, видели ямы в тех местах, где когда-то были погребены тела. На кладбище осталось только одно разбитое надгробие", - говорилось в отчете. Согласно докладу, масштаб армянского вандализма в отношении кладбищ, где были захоронены этнические азербайджанцы, наглядно виден в фотодокументах всемирно известных фотографов.