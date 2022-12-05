Делегации из двух субъектов РФ посетят Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Азербайджан развивает отношения с более чем 70 субъектами РФ. С более чем 20 субъектами РФ существуют отдельные соглашения, с 4 субъектами существует межправительственная комиссия. Особую роль в данном вопросе играет платформа, которая была создана с 2010 года. Говоря о платформе, я имею в виду межрегиональный форум, 11-е заседание которого было проведено 17-18 ноября 2022 года. Буквальное в предстоящие дни еще две делегации субъектов РФ посетят Азербайджан",- сказал он.