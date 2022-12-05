Баку высоко оценивает роль РФ в нормализации азербайджано-армянских отношений

Азербайджан высоко оценивает роль РФ в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"С этой точки зрения, мы считаем, что важнейшим элементов является полная и добросовестная исполнение трехсторонних заявлений. К сожалению, приходится констатировать, что ряд основополагающих положений трёхстороннего заявления все еще не выполняется со стороны Армении, среди которых я хотел бы отметить, что все еще армянские формирования не выведены окончательно с территорий Азербайджана, что предусмотрено трехсторонним заявлением", - сказал он.