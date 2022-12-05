Закир Гасанов встретился с Хулуси Акаром

По приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова 5 декабря в нашу страну прибыла с рабочим визитом делегация во главе с министром национальной обороны Турции господином Хулуси Акаром, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретил гостей в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи, министры обороны обеих стран прошли перед почетным караулом. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и братской Турции.

После церемонии встречи министр обороны и руководящий состав министерства встретились с турецкой делегацией.

На встрече также присутствовали начальник Генерального Штаба Турецкой Республики генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Муса Авсевер, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Аттила Гюлан, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в нашей стране Джахит Багчы и другие официальные лица.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов отметил развитие азербайджано-турецкого военного сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего расширения работы, проводимой в этом направлении.

Выразив удовлетворение визитом в братскую страну, господин Х.Акар поблагодарил за оказанное гостеприимство и отметил, что стратегический союз между нашими странами опирается на дружественные и братские отношения.

На встрече была отмечена особая значимость совместных учений "Братский кулак", проводимых в Баку, Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией.

В ходе обмена мнениями по темам, представляющим взаимный интерес, были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также вопросы региональной безопасности.