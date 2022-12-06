https://news.day.az/politics/1517179.html Новые кадры азербайджано-турецких учений "Братский кулак" - ФОТО - ВИДЕО
Новые кадры азербайджано-турецких учений "Братский кулак" - ФОТО - ВИДЕО
Распространены новые кадры совместных учений "Братский кулак" с участием армий Азербайджана и Турции.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится на официальной странице министерства национальной обороны Турции в Twitter.
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