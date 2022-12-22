https://news.day.az/politics/1521879.html Пашинян обвинил российских миротворцев
Пашинян обвинил российских миротворцев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет своих функций по договоренностям от 9 ноября 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором", - сказал армянский премьер.
Он подчеркнул, что ключевым смыслом присутствия миротворцев РФ является "держать Лачинский коридор под контролем".
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