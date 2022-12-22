Пашинян обвинил российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет своих функций по договоренностям от 9 ноября 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором", - сказал армянский премьер.

Он подчеркнул, что ключевым смыслом присутствия миротворцев РФ является "держать Лачинский коридор под контролем".