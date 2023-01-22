Дети как инструмент пропаганды армянских сепаратистов

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Наши армянские соседи настолько предсказуемы, что даже становится обидно. Никаких сюрпризов, каждый шаг, каждый выверт заранее известен. Не остается простора для фантазии. Мы уже предупреждали, что проезд подростков из Армении в Ханкенди будет извращаться армянской стороной. Будут придумываться страшилки, смаковаться не имевшие места в реальности подробности. Такой шанс заставить мир рыдать и возмущаться наши соседи, конечно, упустить не могли. Бедные дети стали объектом пропагандистских экспериментов и экспромтов.

Вторые сутки армянский сегмент соцсетей и армянские СМИ полны жутких историй про кровожадных азербайджанцев, которые, клацая клыками и рыча, в масках ворвались в автобус с армянскими детьми, всех там перепугали, трогали за, пардон, интимные места девочек и довели до обморока мальчиков. И только грозный окрик русского богатыря-миротворца "пошел отсюда вон, азер" спас армянских детишек переходного возраста от страшной расправы...

"Пошел отсюда вон, азер"? Такое сказал миротворец? Серьезно? В наши дни? На Лачинской дороге? В гуще акции протеста? В десяти метрах от азербайджанских постов? Как говорится, не смешите мои тапочки. Ребята, врать нужно натурально, чтобы не возникало вопросов.

Упомянутые страшилки - это не прикол, все это действительно можно прочитать в армянских ресурсах. Мы не будем гадать, отдают ли они себе отчет в необходимости наличия доказательств подобного бреда, потому что многолетний опыт показывает - армянам доказательства ни к чему. Зачем им что-то доказывать, если им просто верят на слово? Принял же Европарламент сегодня безобразную резолюцию, составленную по мотивам армянских сказок. Абсолютно никаких сомнений, что к озвученным в адрес Азербайджана обвинениям не было приложено никаких доказательств. Постановочные фото и видео из Фейсбука и Телеграма не в счет. Хотя, возможно, мы ошибаемся, и именно эти смешные потуги пропаганды и являются основанием для грозных требований к Баку сделать то-то и то-то. Особенно умилило требование о немедленном выводе азербайджанских войск "со всех оккупированных территорий Армении", немедленном вводе на Лачинскую дорогу миссий ОБСЕ и замене (без нашего согласия, разумеется) ею российских миротворцев, которые недостаточно хорошо защищают армян.

Надо сказать, что Европарламент тоже совсем не удивил. Когда речь только зашла о подготовке резолюции, уже было ясно ее содержание и то, что она обязательно будет принята. Европарламент - это площадка для армянских народных забав, армянские деньги очень крепко держат европарламентариев, и понятно, что в условиях нынешнего кризиса никто от лишнего заработка, да еще такого, не откажется.

Совершенно предсказуем и армянский МИД, вдохновленный новостями из Брюсселя. Внешнеполитическое ведомство соседней страны выступило с заявлением по поводу вышеозначенных детей, перевезенных к мамочкам в Ханкенди. Из пресс-релиза МИДа мы с удивлением узнаем, что армянские дипломаты в предложении подросткам фруктового сока увидели признаки "террористического поведения". К детям, оказывается было применено "психологическое насилие и психологический террор". И - барабанная дробь! - "международные организации и структуры, занимающиеся защитой прав детей, представители цивилизованного человечества должны дать четкую оценку этому гнусному поведению азербайджанской стороны для предотвращения подобных новых случаев".

Вот она, цель распространяющейся двое суток грязной лжи. Как и следовало ожидать. Долгое время армяне активно использовали детей для демонстрации "бесчеловечности" азербайджанцев. Детей выставляя перед камерами с несчастными глазами и пустыми ингаляторами, якобы голодных и холодных. Это безобразие тянулось ни одну неделю, но никакими международными организациями замечено не было. Использование детей в политической пропаганде, вообще-то, сродни их эксплуатации. Сегодня МИД Армении вдруг вспомнил о правах детей и истерит, стараясь привлечь внимание международных структур к ситуации, которая на самом деле места не имела. Ждем акций со слезливыми лозунгами у дверей ЮНИСЕФ, петиций с собиранием подписей. Нет никаких сомнений, что на днях мы об этом услышим.

Зверства армян в период оккупации азербайджанских территорий, этнических чисток и геноцида в Армении и на захваченных землях - уже давно не секрет. Тысячи азербайджанских детей стали жертвами националистического шабаша, чему имеется обширная доказательная база. Те преступления, что совершали армянские банды по отношению к нашим детям, должны заставить шевелиться волосы на головах европейских чиновников. Возможно, так оно и было бы, если бы последних этот вопрос как-то интересовал. Но не интересует. Жаль.

Впрочем, это тоже не неожиданность. А как хочется сюрпризов, однако. Ну удивите нас, удивите...