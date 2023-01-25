В Карабахе готовится заговор против Варданяна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Беглый преступник, засланец Рубен Варданян, похоже, уже успел провалить свою карьеру - армяне на 45-ый день мирной акции поняли, что он бесполезен. Готовится заговор.

Как пишут в армянском сегменте соцсетей, многие предрекли с самого начала, что Рубен Варданян, как политик, провалился. Он и его некачественная команда вообще не понимают настроение людей ни в Армении, ни в Карабахе.

"Судя по глупым темникам, которые эти люди спускают через подконтрольные им СМИ и ТГ-каналы, ощущение, что они всё ещё живут в России. Эти люди сами не понимают и не верят в Варданяна, а просто пилят деньги. Жалко только то время, что они отняли у нас", - говорят армяне.

Дальше события развернулись более интересно. Армянские СМИ узнали о сформировавшейся в зоне временной ответственности российских миротворцев "коалиции" против Рубена Варданяна.

В частности, как пишет газета "Паст", ее против Рубика сформировали Артак Бегларян, Гегам Степанян, Айк Ханумян, Микаел Айриян, Масис Маилян, Гурген Нерсисян. Все эти лица когда-то занимали или занимают всякого рода выдуманные должности, такие как "омбудсмен", "министр", "генпрокурор".

Источник в Карабахе сообщил, что указанные лица интенсивно готовятся к так называемым "выборам" для участия в них единой командой. По данным газеты, их кандидатом в "президенты" является Нерсисян.

Если честно, непонятно, чему они и другие армяне ныне удивляются. Конечно же, все вышеперечисленные лица являются преступниками, как и Варданян. Никаких "выборов" на территории Азербайджана, где временно размещен РМК, быть не может и никаких "должностей" они тоже не займут. Их арест, как и арест Рубена, вопрос времени.

Тем не менее, с первого дня незаконного прибытия на территорию Азербайджана, мы говорили, что Сыртыг Рубо пришел с одной целью - дестабилизировать ситуацию и мир, а потом перебраться в Армению, где он собирается сесть в премьерское кресло, вытеснив прозападного Пашиняна. Именно поэтому Варданян и его команда ведут себя будто, "они все еще живут в России".

Рубик обещал процветание, проекты, улучшение жизненных условий, но добился обратного - деградации, ухудшения жизни и не исполнил ни одно из своих данных обещаний. Мы предупреждали, что будущее за реинтеграцией в азербайджанское общество, армяне не верили. Вместо "процветания" Варданян, как и его предшественники, принялся разграблять все налево-направо. Устроил нелегальный бизнес в азербайджанских рудниках, отказался выполнять требования Азербайджана, поставив вопрос боком. Ну, что ж, пожинайте.

Пытаясь спасти этот нелегальный бизнес, мафия Сыртыга Рубо ограничивает прилавки магазинов, вводит советскую систему талонов, отключает газ, свет, воду, интернет, обвиняя Азербайджан во всяких диверсиях. Пусть никто из армян не удивляется, когда Рубен завтра будет выступать с трибуны, как принц Лимон из "Чиполлино", возмущаясь, почему все еще много дышат воздухом?

Сколько еще раз проживающие в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента должны удариться лбом о стену или грабли, чтобы понять, что ни один армянский политик (или человек, возомнивший себя политиком) не сможет им помочь. Да и не собирается. Каждый преследует свои личные цели и амбиции, вешая лапшу.

Доказательством тому является один простой факт - что было сделано в Карабахе за последние 30 лет оккупации? Ответ простой. Даже сами армяне признают - НИ-ЧЕ-ГО. Так же, как и признают, что азербайджанцы за 2 года построили несколько аэропортов, реализовали кучу проектов и продолжают возрождать то, что было уничтожено вандализмом и политикой выжженой земли.

Не нужно быть гением политики и дипломатии, чтобы понимать, что будущего за Варданяном и его мафией нет. Нужно просто задать самим себе напрашивающиеся вопросы. Рубен миллиардер? Миллиардер. Он говорил, что пришел "бороться за народ". Ок, а сколько из своего состояния он пожертвовал этому "народу" за все эти месяцы? Можно не отвечать. Дырку от бублика и проблемы получили армяне от Варданяна, а не спасение. Вот она реальность. Вот она его "помощь". Дальше будет только хуже. Соберитесь смелости - пора выгонять его пинком по пятой точке.