Армянский прихвостень Затулин поддержал миссию ЕС

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянский прихвостень, первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин Затулин вновь пошел против интересов страны, которую он представляет, поддержав наблюдательную миссию ЕС в Армении, вопреки недовольствам в Москве.

"Я понимаю, почему в России сегодня задаемся вопросом о том, не приведет ли направление наблюдателей Европейского союза в Армению к осложнению обстановки. Мы находимся во враждебных, в конфронтационных отношениях с ЕС в связи с событиями в Украине. Но я бы все-таки здесь, проявляя определенную разумную сдержанность, не торопился заранее впадать в панику по этому поводу", - сказал Затулин.

Кстати, если посмотреть, где и как сказал это сидящий на ящике коньяка Костя, сразу становится очевидным, почему он это все говорит. Проармянский российский депутат выступал на пресс-конференции в симоньяновском "Россия Сегодня", которую транслировали, и РИА, и Спутник... Прекрасно вырисовывается вся картина - армяне устами Затулина пытаются оправдаться перед Москвой за свое откровенное предательство или хотят ослабить пыл.

Поэтому Костик продолжил оправдывать миссию ЕС, утверждая, что ему кажется, что "мандат этих наблюдателей достаточно ограничен, а появление этих наблюдателей в принципе по инициативе Армении связано с желанием противостоять давлению Азербайджана и найти любых союзников в борьбе с этим давлением".

"Если сегодня господа из Евросоюза готовы объективно оценить поведение Азербайджана в этом регионе и на этом основании от него что-то потребовать, ну пускай требуют. А что в этом плохого? В этом плохого ничего нет", - поддерживает Запад Затулин, совершенно не думая о вытеснении России, которую он якобы представляет, из Армении.

Проблема армянства в том, что никакого давления со стороны Баку на Ереван нет. Затулин просто использует армянскую методичку, как это делают все агенты армянства. В этой методочке, судя по всему, есть один пункт - "что бы ни произошло, виноват Азербайджан". А Азербайджан, тем временем, предлагает подписать мирный договор и поставить, наконец, точку в нестабильности, которую Армения постоянно держит в регионе десятки лет.

Приводя Азербайджан как повод, Затулин пытается объяснить, почему в Ереване рады принимать эту миссию. Так он оправдывает предательство России. Хотя не должен. Как минимум из-за своей яркой должности, именуемой "первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ", сидя на которой он ничего практически не сделал. Только корни пустил.

Занимая такую позицию, Затулин непременно осведомлен и знает о новых геополитических реалиях, вызванных войной в Украине, прекрасно понимает, что Запад во главе с неоколониалистами Франции пытаются вытеснить российское влияние из Армении, чтобы взять ее под свое крыло.

На Западе знают, что события в Украине, процессы, происходящие на Южном Кавказе и другие вызовы, с которыми столкнулась сегодня Россия, заставляют ее разрываться сразу на несколько фронтов, в попытках не потерять свое влияние. Времени ЕС не теряет и использует любые методы и готов использовать любые способы, чтобы отрезать Москву от Еревана. А Армения радостно хлопает в ладоши и поддакивает. Можно констатировать, что РФ уже начинает терять способность влиять на РА.

Тут стоит обратить внимания на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, в отличие от коньячного Кости, подчеркнул, что миссия не послужит стабилизации. Кроме того, Лавров отметил, что миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе, если она будет направлена без согласия Баку, не будет эффективной и может даже иметь обратный эффект.

То есть Затулин не согласен с Лавровым, который озвучил официальную позицию Москвы. Он игнорирует все риски, которые Армения создает для региона, России, СНГ лишь бы оправдать армянство, которое его кормит. Не будем удивлены, если завтра Костик будет кричать "Прощай, немытая Россия!". От таких, как он все что хотите можно ожидать, но не лояльность.

Ждать отрезвления проармянского прихвостня после стольких бутылок коньяка бессмысленно. В Госдуме должны задуматься над его поведением и высказываниями, и предпринять соответствующие меры. Михаила Александрова и других уже наказали. Пора взяться за Константина Затулина.