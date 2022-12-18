Автор: Мехти Ахмедзаде

Продавшиеся армянам с потрохами некоторые российские псевдоэксперты и политики возобновили свои старые шарманки, озвучивая антиазербайджанские заявления и даже угрозы в адрес нашей страны на фоне последней ситуации на Лачинском коридоре, где представители НПО и общественности Азербайджана проводят акцию протеста с целью положить конец беззаконию, которую устраивают сепаратисты при молчаливом согласии российских миротворцев.

Каждый раз они ищут новых врагов среди соседних России стран, чаще всего таргетируя тюркские. Армянские прихвостни в лице Сатановского, Карнаухова, Багдасарова и других регулярно озвучивают угрозы в адрес, например, Казахстана, выдумывают "скандальные поводы" лишь бы нарушить отношения Москвы с ее тюркскими партнерами, в том числе и с Азербайджаном.

В общем армянская машина по пропаганде вражды и ненависти работает вовсю и на этот раз с угрозами в адрес Баку выступил некий, никому неизвестный "ведущий эксперт" военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, который в интервью "РусАрмИнфо" заявил, что России необходимо разбомбить азербайджанскую столицу. Александрова почему-то возмущают действия Азербайджана по восстановлению справедливости на своей суверенной, международно признанной территории, на которой временно размещен российский миротворческий контингент. Учитывая то, кому он высказал эти бредовые идеи, совершенно ясно, почему он возмущен.

"Азербайджан пытается изменить статус Лачинского коридора, пытаясь превратить его в контролируемый им коридор. В принципе у России есть средства, даже не начиная контактную, сухопутную войну, нанести ракетные удары и разбомбить азербайджанскую нефтяную отрасль, полностью уничтожить энергосистему страны. Вот, кстати, и Запад от этого пострадает, если мы разбомбим Баку. Нефть на запад не будет течь и цены на это сырье поднимутся. Азербайджан с нами подписал союзническую декларацию, но при этом провоцирует наших миротворцев. Надо дать понять, что мы можем просто разбомбить всю нефтяную и энергосистему и будет Азербайджан без нефти сидеть, электричества", - сказал недоумок в интервью армянскому СМИ.

Во-первых, странно, что у не отличающегося умом Александрова вызывает недоумение, что Азербайджан хочет контролировать территорию Азербайджана. Фактически этот недоэксперт предлагает России совершить военные преступления, как это делала Армения во время Второй Карабахской войны, бомбя гражданские объекты, в частности дома, где были дети, женщины и старики. Очевидно, что получая гонорары от армянской диаспоры, Александров заразился от них агрессией и теперь тоже одержим желанием развязать новую, никому ненужную войну. Это не первый раз, когда купленные армянами российские эксперты внезапно оказываются одержимы войной. Такие бредни в порыве логореи высказываются часто, а потом говоруны выходят в эфиры и извиняются перед Азербайджаном.

Помнится, как на тему вражды с Баку кричал депутат госдумы Михаил Делягин, которого заткнул сам представитель Кремля Дмитрий Песков. В марте этого года недалекий Делягин в той же манере, что и Александров призывал Москву разбомбить нефтяную отрасль Азербайджана. Тогда поводом стало то, что Баку, выполняя работу миротворцев, сам потеснил незаконные армянские бандформирования, да еще - о ужас! - посмел опровергнуть дезинформацию Минобороны РФ.

Не прошло и пары часов, как Песков выступил и четко дал понять армянам и купленным ими некоторым российским деятелям, что вечно терпеть проармянскую позицию и нелепые высказывания, которые вразрез идут с официальной политикой и мнением Москвы, не собираются и посадил на место Делягина, призвав его контролировать свои личные эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес Азербайджана. "Это заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров, а Азербайджан относится к категории государств-партнеров", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации" и тут Делягин, конечно же, резко прозрел и извинился за свои слова. В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Михаил Делягин выразил сожаление о своих высказываниях. "Я приношу, безусловно, извинения всем, кто был испуган или обижен, или оскорблён, как в России, так и в Азербайджане", - сказал он.

Армянство, конечно же, на этом провале не успокоилось и через два дня выдвинуло позориться экс-депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Александра Шерина, который тоже осмелился угрожать нашей стране "расправой со стороны РФ". И теперь на сцене цирка появился Михаил Александров. Это фактически говорит о том, что армянство и их агенты наглым образом демонстрируют неуважение к геополитическим интересам Москвы, пытаясь продолжать сеять раздор. Так, что своим идиотским заявлением "ведущий эксперт" МГИМО ничего и никогда не добьется. Он просто опозорился, как и остальные прихвостни, и скоро тоже будет выступать с извинениями.

Во-вторых, хотим довести до сведения клоуна, что никто в Азербайджане не провоцирует российских миротворцев. Акция проходит мирно, без стычек, даже футбол смотрим вместе. К миротворцам есть лишь претензии, потому что они часто не видят беспредел армянских вооруженных недобитков, молчаливо позволяют Армении вооружать сепаратистов и закрывают глаза на черный криминальный бизнес мафии Варданян-Арутюнян. Но вот армянские СМИ, несомненно, пытаются представить это все, как "провокацию", поэтому логика Александрова тут ясна - он говорит армянскому СМИ то, они хотят услышать и за что ему заплатили. Претензии оправданы. Если бы РМК и его командование беспристрастно выполняли взятые на себя обязательства, то никаких вопросов у азербайджанской общественности не было бы.

В-третьих, Александров затронул тему "союзнической декларации" между Баку и Москвой, и хорошо, что вспомнил о ней. Напомним псевдоэксперту, что называется данный документ "Договором о союзническом взаимодействии", некоторые из пунктов которого являются следующие:

- Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой.

- Российская Федерация и Азербайджанская Республика выражают готовность к проведению безотлагательных консультаций в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы безопасности одной из Сторон, а также в случае угрозы возникновения такой ситуации в целях ее урегулирования.

- Российская Федерация и Азербайджанская Республика воздерживаются от любых действий, наносящих, по мнению одной из Сторон, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. В этих целях они создают постоянно действующий механизм консультаций по линии министерств иностранных дел двух стран.

- Российская Федерация и Азербайджанская Республика решительно пресекают на своих территориях деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны.

- Российская Федерация и Азербайджанская Республика объединяют свои усилия в противодействии и нейтрализации угроз международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговли людьми и преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также других новых вызовов безопасности.

Волков успешно нарушает все эти пункты договора, закрывая глаза на сигналы Баку, на незаконную деятельность армянских сепаратистов и реваншистов, которые настроены подорвать хрупкий мир любыми возможными и невозможными способами. Подобное пренебрежительное отношение РМК на фоне успешного и всестороннего развития азербайджано-российских отношений вызывает удивление, особенно у азербайджанской общественности, ведь топонимы в Карабахе - это чувствительный вопрос, поэтому Баку, обращаясь к миротворцам, доводит до сведения требование общества. До сих пор миротворцы не могут организовать мониторинг на незаконно экплуатируемых рудниках. Или не хотят организовать, не знаем. Но факт то, что Волков будто провалился сквозь землю в штаб-квартире РМК и до сих пор не явился ответить на интересующие азербайджанскую общественность вопросы.

Всякие французские коррумпированные политики незаконно посещают Карабах - миротворцы не знают, как они там оказались.

В Карабах поставляется оружие - проверяющие все автомобили миротворцы не видят это оружие.

Армения до сих пор не вывела с территории Азербайджана свои вооруженные формирования - миротворцы бездействуют.

Примеров много, перечислять досконально каждое нарушение Трехстороннего заявления и договоренностей не будем. И при таком вот поведении, отношении к Азербайджану, в пустой голове Александрова созрел вопрос "почему Азербайджан критикует миротворцев"? Какие тут проблемы он видит, понятно сразу. Это только "проблемы", которые ему нужно видеть - выдуманные армянами. Десятки лет армяне создают их сами. Но, к сожалению, ни Михаил, ни те, кто ему выдает гонорары, умом не блещут, чтобы это понять. Кстати, "союзническое взаимодействие" - это когда обоюдно выполняются достигнутые договоренности, но благодаря таким продажным шкурам как Александров, Делягин и Шерин, которые постоянно пытаются испортить азербайджано-российские отношения, у азербайджанского общества не могло бы возникнуть желание проверить, а чем там вообще занимаются те, кто находится здесь временно? Поэтому правда на нашей стороне, а недалекому Михаилу остается лишь посоветовать, чтобы он хорошенько обдумывал свои мысли, прежде чем открыть свой грязный рот. Все, что он "родил" в интервью армянскому СМИ, ему еще аукнется.