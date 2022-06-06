Как "либерал-демократ" Шерин пытался столкнуть Москву с Баку и Анкарой

Автор: Ибрагим Алиев

Не так давно после продолжительной болезни скончался Владимир Жириновский, отличавшийся особой любовью к армянам и ненавистью ко всему тюркскому. Спустя всего месяц некоторые его однопартийцы по ЛДПР бросились выдвигать свои кандидатуры, чтобы занять его место, которое было близко к кормушке под названием армянская диаспора России. Конечно же, занять это место им не удалось, ибо руководителем был избран глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который не продался армянам.

Тем не менее, в ЛДПР пока еще остались паразиты, которые готовы сделать все за грязные армянские подачки. Среди таких вредителей, действующих против интересов российского государства, есть персонаж по имени Александр Шерин.

Хотя и считается, что о покойниках говорят либо хорошо, либо никак, но нельзя не заметить, что Шерин любит замолвить словечко в армянских интересах, как и его бывший руководитель, вопреки официальной позиции Москвы. Тем более, что Александр является уроженцем Краснодарского края, где давно плотно укрепилась армянская мафия, которая фактически всем там заправляет. Кроме того, Шерин был одним из первых, кто выдвинул свою кандидатуру на пост главы ЛДПР. По своему желанию или по наставлению армянских покровителей - это вопрос отдельный, но в любом раскладе, очевидно, что он хотел заправлять всем у кормушки.

Недавно в Сети распространилось интервью с этим агентом армянской диаспоры, который принялся рассуждать на тему "кто враг и не враг России". Шерин в привычной для агентов манере вешал лапшу про то, как "Азербайджан и Турция не являются дружественными государствами".

"После распада СССР каждая страна выбирала свой путь развития. Армения является членом ОДКБ, членом которой является также и Российская Федерация. Азербайджан не стал вступать в ОДКБ. Более того, у них заключены соответствующие двусторонние соглашения с Турцией, которая является членом НАТО. Турция никогда нам не была, не является и не будет дружественным государством. Соответственно, любые государства, которые находятся с Турцией в военном альянсе, тоже не могут быть для нас дружественными. Рано или поздно это произойдет. И когда наступает конфликт интересов, то соответственно Азербайджан сегодня ясно и четко дает понять, что они не планируют считаться с наличием российских миротворцев на территории "карабахской народной республики". Российская Федерация должна такие вопросы "тушить на корню". Когда Турция выступила на стороне Азербайджана, России нужно было более решительно выступить на стороне Армении. Тогда, может быть, многие вопросы сегодня бы не возникали. Поэтому если кто-то сегодня пытается как-то себя обозначить и заявить, ну это временное явление. До какого-то момента и Украина пыталась о себе заявить, а сейчас мы наблюдаем, что происходит", - сказал он.

Конечно же, неудивительно, что Шерин придерживается такой откровенной армянской и антироссийской позиции, учитывая, как его постоянно пиарят армяне, в частности, ИА "Реалист", прикрывающееся именем "российского СМИ", а на самом деле является дешевым армянским сайтом во главе с провокатором Саркисом Цатуряном, который пустил корни в России и постоянно распространяет всякого рода дезинформацию в надежде навредить отношениям Баку и Анкары с Москвой.

Во-первых, начнем с самого смешного и глупого момента этого заказанного армянами интервью - нет никакой "карабахской народной республики", "нагорно-карабахской республики" и других смешных и выдуманных армянами сказочных образований. Есть только одна КНР и это Китайская Народная Республика, и есть освобожденный от оккупации Карабахский экономический район Азербайджанской Республики. Судя по всему, уроки географии и истории Шерин явно пропускал.

Во-вторых, не вам, продажному политику, рассуждать, кто является "врагом" или "не врагом" России. Отношения Азербайджана и Турции давно уже развиваются по нарастающей с каждым годом. Россия, несмотря на то, что Турция является членом НАТО, имеет с ней тесные партнерские и дружеские отношения. Здесь можно вспомнить, как минимум, покупку С-300 и С-400, против которой выступали и США, и другие страны альянса. Тем не менее, в Турции изъявили желание сотрудничать с Россией.

Важно подчеркнуть и факты того, как в Кремле неоднократно заявляли о потенциале развития российско-турецких отношений. Не может быть, чтобы Шерин обо всем этом не знал. Не следит за новостями?

Напомним продавшемуся армянам политику, что в апреле этого года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Турцией находятся на очень высоком уровне. Кроме того, Песков отметил, что считает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана великим и сильным лидером.

"С Турцией у нас прекрасные отношения. Они не свободны от разногласий, они не свободны от, скажем так, точек полного непонимания друг друга, но тем не менее в этих отношениях все-таки превалирует партнерство, которое основано на взаимной выгоде. Турция всегда была достаточно крупной региональной державой и Турция, ну, можно сказать, испокон веков была членом НАТО. Но несмотря на это, особенно при президентстве Эрдогана Турция стала наиболее суверенной из остальных суверенных государств-членов НАТО. И это страна, которая может себе позволить такую роскошь, как отстаивание своих интересов. Это страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня НАТО, сказать Вашингтону, что мы не присоединимся к санкциям и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это не нужно. И это дорогого стоит. Мы высоко это ценим", - подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

И вот после этих слов на сцене появляется Шерин с диаметрально противоположной, армянской позицией. Клоунада, ибо подобные его изречения вызывают лишь смех у тех, кто действительно разбирается в политике и современных реалиях. Фактически все, что сказал 2 месяца назад Песков, является шахом и матом для всего, что навыдумывал продажный представитель ЛДПР.

Напомним, что в марте Песков посадил на место депутата Госдумы Михаила Делягина, который на поводу армян посмел заикнуться про вражду с Азербайджаном. Армянам намек Москвы, видимо, явно не понравился и они назло решили продолжить свою повестку дня, которая наносит вред российским интересам посредством российских же политиков. Фактически живующие в России армяне наглым образом демонстрируют неуважение к геополитическим интересам РФ, мол, как продолжали сеять раздор, так и будем продолжать.

Идем дальше. Отношения Баку и Москвы:

Шерин забыл и то, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения. Будучи не только активным участником Движения, но и его председателем, мы никогда не заключали соглашения, которые были бы направлены против третьих стран или могли бы навредить им.

Данный шаг способствует росту имиджа Азербайджана как в регионе, так и мире. Наша страна является примером и уже долгое время и вполне успешно работает над тем, чтобы стать ключевым экономическим и политическим хабом региона. Только тот факт, что по разным оценкам страну относят и к Европе, и к Азии, и к Ближнему Востоку, говорит о том, что Азербайджан находится на пересечении огромного числа различных геополитических интересов, которые порой не совпадают. В таких условиях "выбор стороны", то есть вступление в какую-то из военных организаций, снизил бы привлекательность Азербайджана в роли такого хаба.

Доводим до внимания Александра и тот факт, что Азербайджан подписал Декралацию не только с Турцией, но и Россией. Российско-азербайджанские отношения развиваются в логике той региональной концепции, которую определили на долгосрочную перспективу и согласовали Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин соответственно. Невзирая на периодически возникающие сложные моменты, стороны демонстрируют последовательность в продвижении к общей цели. В процессе переформатирования системы международных отношений стратегическое сотрудничество России и Азербайджана, как ключевых архитекторов новой геополитической реальности в регионе, приобрело особое значение. Поэтому взаимодействия между нашими странами находятся на высоком уровне, а после подписания Декларации они стали ещё выше. А некие размышления, попытки вбить клин в отношения наших стран, игнорируя все вышеперечисленные факты, - лишь инсинуация, ложь и провокация. Короче говоря, еще один шах и мат для Шерина. Его попытки пиарить армянскую повестку, которая бесперспективна и никому не нужна, можно назвать предательством.

Шерин настолько потерялся в армянском вранье, что приобрел от армян некоторые их отличительные черты, например, ксенофобию, ибо, судя по опубликованному в "Реалисте" одном из его интервью, он высказал такую мысль - "армяне являются для нас, русских, единоверцами". То есть это единственный фактор для дружбы, по его мнению? Представители других вероисповеданий - это "враги", как он говорил выше? Из этого он строил все свои аргументы про Азербайджан и Турцию? Должен ли так мыслить современный политик? Наверное, нет, но Шерину, видимо, все равно. Ему главное - карманы набить.