Армянская диаспора в РФ вынула заблудшего Шерина из пыльного чулана

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянская диаспора России продолжает свои попытки вбить клин в развивающиеся отношения Москвы и Баку посредством лжепропаганды и неадекватных заявлений продажных политиков. Причем происходит это все внаглую, вопреки российским интересам и официальной позиции Кремля. Депутат Госдумы Михаил Делягин получил жесткий ответ от самого Пескова за свои высказывания об Азербайджане и извинился, однако армяне не успокоились и продолжают свои провокационные действия, находясь в России.

Информационное агентство Реалист, притворяющееся российским СМИ (руководителем является провокатор Саркис Цатурян), вопреки намекам Москвы, что она не потерпит попыток выдавать Азербайджан вражеским государством, взяло интервью у другого продавшегося армянам политика, экс-депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Александра Шерина.

Шерин, как и заблудший Делягин, осмелился угрожать Азербайджану "расправой со стороны РФ".

"Сегодня вооруженные силы Российской Федерации выполняют очень важную миссию по денацификации и демилитаризации территории недружественного государства, где подверглись геноциду русские, где не хотят с Россией заключать соответствующие мирные соглашения, признавать наши территории, в том числе Крым. Воспользовавшись случаем, некоторые государства под шумок пытаются обострять отношения с Россией, шантажируя нас какими-то неурегулированными территориальными вопросами. В связи с этим выходят соответствующие заявления как со стороны Японии, так со стороны министерств и ведомств Азербайджана. Россия обладает всеми силами и средствами для того, чтобы на различных направлениях и рубежах своего государства обеспечить полную безопасность своей страны. Если кто-то пытается сделать выводы о нашей боеспособности и мощи нашего государства на украинском направлении, то хочу сказать, что резервы даже не привлекались, а самые мощные виды вооружения еще не использовались, потому что не было такой задачи. Если это потребуется и придется кому-то что-то объяснять при помощи применения силы, то, наверное, все заметили, что блефовать со стороны российского руководства никто не будет, времена разговоров закончились", - сказал попутавший берега Шерин.

А ведь только вчера Песков показал Делягину, где раки зимуют. Армянам намек Москвы, видимо, явно не понравился и они назло решили продолжить свою повестку дня, которая наносит вред российским интересам посредством российских же политиков. Фактически живующие в России армяне наглым образом демонстрируют неуважение к геополитическим интересам РФ, мол, как продолжали сеять раздор, так и будем продолжать.

Отношения Азербайджана и России развиваются поступательными темпами, в феврале этого года две страны подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, которая вывела стороны на новый уровень развития отношений. Как сказал сегодня посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, "положения этой декларации закладывают базу нашего сотрудничества в соответствии с международным правом".

Конечно, такой расклад событий не устраивает армянскую диаспору в России, которая пытается вставить палки в колеса сотрудничеству Баку и Москвы. Для этого армяне даже попытались совершить диверсию против ВС Азербайджана несколько дней назад. Словом, они лезут из кожи вон, чтобы использовать последние напряжения в своих гнусных целях. Они не преминуют даже использовать для этого фейки и некоторых продажных российских политиков, наподобие Затулина, Милонова, Делягина, а теперь еще и Шерина.

Будто Шерин не понимает, что иметь хорошие отношения с Азербайджаном важно для России в свете широкомасштабных санкций Запада? Азербайджан всегда считался надежным партнером мировых держав, который ведет самостоятельную внешнюю политику в соответствии со своими национальными интересами. Бросаясь нелепыми фразами в адрес Азербайджана, экс-депутат от партии Жириновского лишь вредит своей собственной стране. Шерин, скорее всего, все прекрасно понимает, но деньги армянской диаспоры, как говорится, не пахнут.