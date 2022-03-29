Делягин извинился перед Азербайджаном

Депутат Госдумы Михаил Делягин, который в эфире телеканала "Россия" призвал бомбить Азербайджан, извинился за свои слова.

Как передает Day.Az, в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Михаил Делягин выразил сожаления о своих высказываниях. Резкие реплики повлияли на азербайджанскую бюрократию, считает он.

"Я приношу, безусловно, извинения всем, кто был испуган или обижен, или оскорблён, как в России, так и в Азербайджане, так и в Армении, так и в других странах, моими словами", - сказал он.

Депутат предположил, что его неправильно поняли. Он подчеркнул, что позволил себе импульсивное поведение из-за формата ток-шоу.