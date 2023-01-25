Состоялось заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспия

24-25 января 2023 года в Ашхабаде состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщили Day.Az в МИД, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, туркменскую - директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспийского моря Мурад Атаджанов.

В заседании приняли участие представители соответствующих министерств и специализированных структур Азербайджанской Республики и Туркменистана.

В ходе заседания Совместной рабочей группы продолжилось обсуждение положений проекта Соглашения между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном о разграничении дна Каспийского моря.