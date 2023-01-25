Мы поделимся с Азербайджаном нашим лучшим опытом в Италии.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам Рафаэлло Маркетти, заместитель ректора по международным отношениям университета Луиса.

Он отметил, что первый проект магистерской программы, предложенный Итальяно-азербайджанским университетом в сотрудничестве с итальянскими высшими учебными заведениями, будет способствовать укреплению человеческого капитала в Азербайджане.

"В то же время это еще больше укрепит связи между Азербайджаном и Италией. Это часть ненефтяного сектора страны. В проекте приняли участие пять ведущих университетов Италии. Проект, который мы реализуем с ADA, охватывает бизнес, городской дизайн, инженерное дело", - сказал Маркетти.

В апреле прошлого года в Баку состоялась закладка фундамента Итальяно-азербайджанского университета.

В реализации проекта принимают участие Университет ADA, а также пять итальянских вузов - Болонский университет, Миланский университет, Политехнический университет Турина, университет Сапиенца, университет ЛУИС.