В Екатеринбурге задержали главу армянской общины

Главу армянской общины Екатеринбурга задержали за незаконную акцию в поддержку сепаратистов Карабаха.



На руководителя региональной общественной организации "Армянская община "Ани-Армения" Масиса Назаряна составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ., передает Day.Az со ссылкой на 66.ru.



Согласно картотеке, дело Назаряна поступило в суд 25 января. В тот же день в суд поступило еще одно дело по той же статье, но на другую представительницу Армении - Элен Киракосян.

Отмечается, что Назарян задержан на 5 суток.



Незаконная акция в поддержку карабахских сепаратистов была организована 23 января. В ней приняли участие несколько десятков человек. Собирун состоялся у церкви, которую в 2002 году основала армянская диаспора.