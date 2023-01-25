В Екатеринбурге задержали главу армянской общины
Главу армянской общины Екатеринбурга задержали за незаконную акцию в поддержку сепаратистов Карабаха.
На руководителя региональной общественной организации "Армянская община "Ани-Армения" Масиса Назаряна составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ., передает Day.Az со ссылкой на 66.ru.
Согласно картотеке, дело Назаряна поступило в суд 25 января. В тот же день в суд поступило еще одно дело по той же статье, но на другую представительницу Армении - Элен Киракосян.
Отмечается, что Назарян задержан на 5 суток.
Незаконная акция в поддержку карабахских сепаратистов была организована 23 января. В ней приняли участие несколько десятков человек. Собирун состоялся у церкви, которую в 2002 году основала армянская диаспора.
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