Пашинян испугался Кубика Рубика

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Еще недавно официальный Ереван заявлял о том, что не будет вклиниваться в ситуацию вокруг Лачинской дороги, не будет участвовать ни в каких переговорах по этому поводу, и вообще, постоит в стороне. Это было достаточно разумная позиция, но причины такого подхода были ясны и, к сожалению, не обнадеживали. Причина, почему Никол Пашинян хотел дистанцироваться от происходящего, заключалась в том, что по другую сторону находится его враг номер один Рубен Варданян, командированный в регион с конкретной целью смещения его, Никола с занимаемого поста. Согласно имеющейся информации, Варданян должен пройти путь "карабахского клана" и перебраться из Ханкенди в Ереван. Точнее, быть внесенным во власть на руках армян как их единственный и неповторимый лидер. Который, дескать, спас "независимость" Карабаха, а теперь будет тратить свои миллиарды на подъем Армении.

Обо всех этих планах Пашинян, конечно, не просто догадывался, а знал. И потому старался никоим образом не демонстрировать своей поддержки этому типу. Но происходящее в Ханкенди, набирающая силу война местных группировок за лидерство заставили его задуматься о том, что, если в этой войне банд победит Варданян, Кубик Рубик обязательно припомнит ему, Николу, его молчание.

И Пашиняна понесло.

Накануне на заседании парламента Никол Воваевич оторвался по полной, наговорив столько чепухи, что, наверное, реабилитировался в глазах националистов и сепаратистов на пятилетку вперед. Никакой Кубик Рубик ему теперь не страшен. Ведь это он, Пашинян первым громко "разоблачил" коварные планы азербайджанцев, и армяне ему этого не забудут. Вы что, думаете, экоактивисты из-за золота и меди на дороге стоят? А вот и нет. Никол лучше знает. Оказывается, у нас есть план по выдавливанию армян из Карабаха. Вы знали? Мы лично - нет, для нас это прямо настоящее откровение. А план, согласно Николу, таков: довести экономическое и психологическое давление до кульминации, а потом на несколько дней взять и открыть Лачинскую дорогу, чтобы армяне смогли выехать. После чего снова ее захлопнуть и в дальнейшем периодически открывать-закрывать, открывать-закрывать. Ну, до последнего армянина. Хитро, а? Никто бы не догадался, а Пашинян виртуозно раскрыл хитроумный план и вывел нас с вами на чистую воду. Как же повезло армянам с премьером, черт побери... В общем, завидуем молча.

Если серьезно, то Никол Воваевич, думается, и сам понимает, что несет чушь. Не может не понимать. Он только прикидывается дурачком, а на самом деле мыслить этот человек умеет. Просто он плохой политик, а это, конечно, большая драма для государственного деятеля. И, кроме того, он трус. Он боится всех - внутреннюю оппозицию, кочаряновский клан, саснацреровцев, дашнаков и прочих негодяев, которые, к сожалению, держат в руках мозги большей части населения. А теперь ко всему этому прибавилась еще большая угроза - Рубик Варданян. За ним не стоит армянский народ, зато за ним стоят его миллиарды. Никол наверняка хорошо знает историю начала 90-х, когда карабахские банды наводнили Ереван и взяли власть, въехав в нее на танке. Времена, конечно, изменились, и танка у Варданяна пока нет, но у него есть задание "партии и правительства", которое он, с маниакальным усердием старается выполнять. А танк дело наживное - российское военное присутствие в регионе ему в помощь. На территории Азербайджана он не посмеет даже заикнуться о применении силы, но в вотчине Пашиняна для него не будет никаких ограничений. Он уже успешно поставил палки в колеса мирному процессу, который был нужен самому Пашиняну как воздух, организовал голод в Ханкенди, скупил российскую и французскую прессу, перехватил инициативу у Еревана, став "любимчиком" и оставив Никола за дверью.

Осталось не так уж много дверей, которые Варданян должен открыть, чтобы выкинуть из правительства РА Пашиняна. Но до того засланец может устроить еще немало неприятностей. Нетрудно представить, сколько неприятностей может устроить такой нечистоплотный тип, как Кубик Рубик. Судя по тому, как нагло и откровенно действует этот негодяй в зоне РМК, у него крепко защищены тылы. И Пашинян чувствует его "дружественное дыхание" за спиной далеко не случайно.

Но страх перед Варданяном плохое оправдание. Варданяны приходят и уходят, а Армении оставаться рядом с Азербайджаном, и отвечать за подобные оскорбления будет Ереван, а не Варданян. Азербайджанцы хотят избавиться от армян? Милый, если бы ставилась такая цель, она была бы реализована еще в ноябре 2020 года. И для этого не нужно было бомбить Ханкенди. Азербайджанскому спецназу достаточно было сделать еще сотню шагов в нужную сторону, и через час в Карабахском регионе не осталось бы ни одного армянина - разбежались бы от страха. Но такой цели не ставилось. Этнические чистки это по армянской части, лучше самих армян ими никто не владеет. Сегодня тоже никто не планирует очищать Азербайджан от армянского населения, никто не старается создавать им невыносимые условия, но условия в зоне РМК в конце концов сами по себе станут невыносимы, потому что еще тридцать лет жить за счет гуманитарной помощи уже нереально. Да еще находясь в составе уже восстановившего свою целостность государства. Обижаться армяне должны только на себя и на мерзавцев вроде Кубика Рубика, живущих несбыточными мечтами.

А Пашиняна хочется погладить по головке... пардон, по голове и сказать ласково: иди ка ты проспись.