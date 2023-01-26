Община Западного Азербайджана намерена начать контакты с правительством Армении

Община начнет взаимодействовать с правительствами Азербайджанской Республики, Республики Армения, государствами, являющимися постоянными членами Совета Безопасности ООН, странами региона и другими соответствующими организациями для формирования международно-правовых рамок возвращения.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в концепции "Возвращения" в Западный Азербайджан.

Отмечено, что первостепенной задачей является внесение в повестку дня международного сообщества изгнание азербайджанцев с территории современной Армении как беспрецедентной несправедливости, обеспечение признания продолжения этой ситуации как угрозы международному миру и безопасности, а также достижение юридически обязательных решений и соглашений с соответствующим механизмом верификации и гарантий, обеспечивающих право азербайджанцев на возвращение для установления устойчивого мира и справедливости. С этой целью Община будет пытаться, чтобы создание условий для возвращения азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана, было отражено как обязательство Армении в мирном договоре между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что на заключительном заседании Наблюдательного совета общины Западного Азербайджана была принята концепция "Возвращения".