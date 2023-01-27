Иран обязан ответить за все: кто стоит за терактом в Тегеране?

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно осудил террористический акт в посольстве Азербайджана в Тегеране. "Требуем в кратчайшие сроки расследовать этот террористический акт и привлечь виновных к ответственности. Террористические атаки на диппредставительства неприемлемы!", - написал глава государства в своем аккаунте в Твиттере.

Это была четкая оценка того, что произошло в Тегеране. А произошел там теракт, вина за допущение которого лежит на руководстве Ирана. Они обязаны были этого не допустить. Для того, собственно говоря, там должна была дежурить полиция. Было ли ее бездействие случайным или это было частью плана по осуществлению теракта в отношении нашего посольства в Тегеране? Азербайджан требует четкого и честного ответа на этот вопрос от официального Тегерана.

Увы, но никто из руководителей Ирана не счел для себя важным приехать на место преступления, дабы именно там выразить слова соболезнования представителям азербайджанской дипломатической миссии. Не было там и советника по внешней политике высшего руководителя Ирана Али Акбара Велаяти. А ведь его слова и действия всегда важны и являются четким показателем внешнеполитического направления Ирана.

А ведь именно он в ноябре прошлого года выступил с речью, в которой высоко оценил ключевую роль азербайджанского народа в истории Ирана и его важные шаги в защите страны и укреплении могущества и регионального значения Ирана. "Я тоже азербайджанец", - подчеркнул тогда Велаяти. Но где его слова соболезнования в адрес Азербайджана, семье погибшего в результате теракта в Тегеране сотрудника посольства нашей страны в Иране? Этого нет.

Нет и извинений за случившееся. Ни со стороны Велаяти, ни со стороны духовного или политического руководства этой страны. А ведь это то, что официальный Тегеран обязан был сделать уже в первые же минуты после трагедии! Не сделали. Чем усилили подозрения в стане тех экспертов, которые склонны видеть в случившемся роль руководства Ирана.

Тем более, что фактом является то, что представитель иранской полиции уже озвучил ложь, которую подхватила пропаганда соседней страны. Мол, иранец Ясин Гусейнзаде пришел с двумя детьми "освободить жену", которая якобы почему-то удерживалась на территории посольства. Это - неправда. Неправдой является и то, что террориста задержала иранская сторона.

Записи с видеокамеры посольства разоблачают эту ложь. На них видно, что террориста задержал сотрудник посольства, рискуя своей жизнью. Если бы не его мужество и героизм, то жертв теракта было бы больше. А сам террорист преспокойно бы скрылся с места совершения преступления. Соответственно возникает подозрение, что именно в этом и состоял план тех, кто заказал данное преступление.

Кто они? Официальный Тегеран обязан оперативно найти их, огласить их имена, выдать их Азербайджану. Точно также, естественно, как и того, кто непосредственно осуществил теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, который является логическим итогом всей той кампании антиазербайджанской истерии, что давно уже запущена в соседней стране.

Тут имеет смысл напомнить обо всем. О том, что по данным правозащитников HRANA на 22 января, на акциях протеста в Иране погибли 525 человек, 71 из них - дети. Под аресты попали более 19,5 тыс. человек. Среди них очень много этнических азербайджанцев, что идет вразрез с утверждением Велаяти о том, что азербайджанцы являются "светом" очей Ирана.

Нет, азербайджанцы в Иране угнетаются. А государство Азербайджан правящий в соседней стране режим выбрал себе врагом. Вопреки всем попыткам официального Баку наладить добрососедские отношения. Нет, правящий в Иране режим предпочитает открыто поддерживать Армению, в пику нашей стране.

При этом, мы регулярно слышим угрозы в адрес Азербайджана со стороны СМИ, политиков, представителей духовенства Ирана. Мы не раз ловили иранскую сторону за руку, доказывая ее связь с карабахскими сепаратистами в деле грабежа природных богатств нашей страны. И в этом смысле есть основания для подозрений в том, что теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране не случаен. Слишком многое указывает на то, что он является логическим продолжением антиазербайджанской политики правящего в Иране режима.