Бессмысленный язык провокаций: почему режим мулл угрожает Азербайджану?

Автор: Акпер Гасанов

"Тегерану не нравится, когда соседние страны становятся полем битвы с Израилем", об этом заявил посол ИРИ в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в интервью иранским СМИ. Заявление это сделано, естественно, для внутренней аудитории. Таким образом руководство соседней страны старается переключить внимание с собственных проблем на проблемы внешние.

Впрочем, предлагаю для начала послушать все, что было сказано иранским послом в нашей стране. "В переговорах с официальными лицами дружественного Азербайджана, мы четко предупреждали о последствиях присутствия и влияния сионистского режима (Израиля - ред.) в форме экономического и культурного сотрудничества, и мы говорили что сионистский режим никогда не будет другом мусульманским государствам и народам. Укрепление и нормализация отношений с исламскими странами является особым проектом этого режима, направленным на разделение мусульманских стран, институционализации узурпации и оккупации, продолжение преступлений против палестинской нации и других мусульманских народов", - отметил дипломат, передает Mehr.

По его словам "Исламская Республика Иран не заинтересована в том, чтобы соседние страны стали местом, где Иран будет улаживать отношения с "сионистским режимом". "Если сионисты стремятся сблизиться с соседями Ирана, чтобы создать пропасть между мусульманами и соседними странами, они должны знать, что это неправильный путь, и обязательно пожалеют об этом", - подчеркнул посол Ирана.

То есть, он уже перешел к угрозам. В этой связи уместно напомнить о том, что пишет издание Foreign Affairs. Оно утверждает, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи последние годы занимался тем, что очищал правительство от всех, кроме подхалимов, и теперь окружен посредственностями. Интересное заявление, многое объясняющее в действиях официального Тегерана.

"Президент Ирана Ибрагим Раиси - немногословный аппаратчик, которому не хватает воображения, чтобы справляться со сложными ситуациями. Глава судебной власти колеблется между призывом к диалогу с оппозицией и угрозами. Хваленые иранские спецслужбы пропустили начало мятежа и не смогли разобраться с его масштабами", - пишет издание. Соглашаться с написанным или нет- личный выбор каждого. Но уж больно логично объясняет данное утверждение поведение руководителей Ирана вообще и посла Сейеда Аббаас Мусави в частности.

Недалеко от него, судя по всему, ушел и член КСИР Ирана генерал Алиреза Танхай, который в своей речи в память о генерале Касеме Сулеймани выступил с предостережением в адрес Баку. Как передает Центр аналитических новостей "Ахраргил", по словам Тунхая Азербайджан должен извлечь уроки из ситуации в Украине и "посмотреть, что американцы и европейцы сделали с народом Украины".

"Любой стране, которая хочет вторгнуться на территорию Ирана, лучше не ошибиться в своих расчетах и знать, что со всеми будет принимать сторону народ Ирана, потому что наш Иран является единой страной, состоящей из разных этнических групп с разными убеждениями", - заявил генерал Танхай. Ясное дело, что он не привел ни одного примера заявлений со стороны представителей официального Баку о "вторжении в Иран".

А вот угроз напасть на Азербайджан со стороны Ирана звучит очень много. Причем, каким-то парадоксальным образом, генерал Танхай умудрился обвинить в происходящем в Украине американцев и европейцев. В то самое время, когда они лишь помогают оружием и финансами Украине противостоять российской военной агрессии. А вот Иран помогает России.

Неспроста же американское правительство внесло в санкционный список семерых граждан Ирана, которые могут иметь отношение к разработке и производству оружия для России. При этом было подчеркнуто, что Вашингтон будет и дальше преследовать физических лиц и предприятия в Иране, которые имеют отношение к передаче россиянам БПЛА и баллистических ракет для войны в Украине.

То есть, все попытки официального Тегерана отрицать очевидное, провалились. При этом, теперь и в Украине все поняли, насколько лжив и циничен правящий в Иране режим. Который, по сути, является соучастником преступлений России в ее войне против Украины. И вот на фоне всего этого мы слышим угрозы от генерала КСИР в адрес Азербайджана, который помогает Украине. Маразм? Конечно. Но не единичный.

Вернемся к послу Ирана в нашей стране. Он что-то пролепетал про палестинский народ. Пролепетал, хотя ему не может не быть известно о том, что несколько дней назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Международный суд в Гааге дать заключение о правовых последствиях оккупации Израилем палестинских территорий.

Против резолюции выступили Израиль, США и многие европейские страны, включая Великобританию и Германию. А вот Азербайджан и Турция проголосовали за резолюцию. При этом, Азербайджан открывает свое посольство в Израиле. И, простите за высокий слог, официальному Баку глубоко наплевать на мнение по этому поводу режима мулл.

Который потерял легитимность в глазах подавляющего большинства собственных граждан, кроваво и жестоко подавляя акции протеста, убивая и азербайджанцев, проживающих в Иране. Который ни на день не прерывал сотрудничества с Арменией, которая более четверти века держала под оккупацией земли Азербайджана.

Который участвовал в грабеже наших природных ресурсов, наравне с армянскими оккупантами. Который имеет в мире репутацию государства, поддерживающего терроризм и войны. Который выбрал совсем неподобающий тон в разговоре с государством, которое одержало победу в 44-дневной войне и является инициатором и реализатором большого числа проектов, сыгравших исключительно положительную роль в развитии всего Южного Кавказа. Связано это с тем обстоятельством, на которое указало издание Foreign Affairs? Если даже и да, то это не наши проблемы. Какую проводить внешнюю и внутреннюю политику - Азербайджан будет решать сам, какое бы количество глупостей и угроз не звучало со стороны представителей режима мулл.