Лицемерие и ложь Ирана: антиазербайджанские провокации режима мулл

Автор: Акпер Гасанов

"Я не верю, что можно изменить мир к лучшему. Я верю, что можно постараться не сделать его хуже". Автором этих строк является американский писатель немецкого происхождения Чарльз Буковски, который творил в стиле так называемого "грязного реализма" - когда персонажи, вещи и события не только не приукрашают, но ещё и описываются со всей подноготной, с грубой и даже агрессивной честностью.

К самому Буковски и к его произведениям можно относиться по-разному. Но указанный выше афоризм вряд ли стоит оспаривать. А вспомнил я о нем в свете действий Ирана."Противовоздушная оборона Украины в ночь на 2 января уничтожила 39 российских беспилотников типа Shahed", - об этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают в Телеграме.

Тут имеет смысл напомнить, что в ночь на 19 декабря украинские силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/131 с начала их использования. С 1 ноября по 20 декабря российские войска применили 127 таких дронов. При этом, президент Украины Володимир Зеленский сообщал ранее, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой - 250 дронов-камикадзе.

Россия применяет в Украине, как минимум, три вида иранских БПЛА - дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1". При этом, официальный Тегеран до сих пор отрицает все обвинения в свой адрес. Проще говоря, муллократический режим тотально лжет.

Лжет он не только в украинском вопросе. Вот и сейчас в Телеграм-каналах распространился видеоролик, на котором дети-солдаты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы пересекают реку Араз вдоль Худаферинского моста, направляясь в сторону азербайджанских территорий. На одном из флагов, которые несут дети-солдаты, написано "Путь на Иерусалим".

Безусловно, это является грубым нарушением международного права и Иран может быть привлечен к ответственности за использование в этом видеоролике детей-солдат. Безусловно и то, что таким образом Тегеран как бы пытается ответить Азербайджану на открытие посольства нашей страны в Израиле. Именно как бы и именно пытается. Потому что в реальности ничего путного из всех этих потуг выйти не может.

При этом, в Баку в очередной раз убеждаются в том, что неискренность или банальная ложь являются фирменным стилем режима мулл в Иране. Сомневающимся хочу напомнить про недавние речи советника по внешней политике высшего руководителя Ирана Али Акбара Велаяти, который с 1981 по 1997 годы занимал пост министра иностранных дел соседней страны. Он является ныне одной из самых влиятельных политических фигур в Иране. Причем, намного более влиятельной, чем действующий глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. По сути, именно советы Велаяти играют чрезвычайно важное значение в плане шагов, осуществляемых Ираном во внешней политике.

Велаяти тогда не только назвал азербайджанцев "светом очей Ирана", но и опроверг обвинения и слухи о том, что Иран планировал напасть на Азербайджан. Но после его заявления в Иране продолжали преследовать азербайджанцев, не была решена ни одна их проблема. Всего за время протестов силами подразделений "Басидж" и КСИР убиты 507 участников акций, в том числе 69 детей. Под арестом находится 18.533 человек. Акции проходят попеременно в 161 городе страны.

Это шокирующие цифры, доказывающие нелегитимность нынешнего режима мулл в глазах его же сограждан. В глазах многих стран мира он такой легитимностью не обладает уже очень давно. И вот в этих условиях, когда внутриполитические, социально-экономические проблемы накрывают Иран с головой, на государственных телеканалах Ирана продолжалась лживая пропаганда против нашей страны.

А теперь мы видим очередную антиазербайджанскую провокацию. И это при том, что 31 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. По информации полуофициального иранского агентства Mehr, Хоссейн Абдоллахиан поздравил народ и правительство Азербайджана с наступающим Новым годом и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между народами двух стран в наступающем году.

Двумя днями ранее, 29 декабря, помощник Президента Азербайджана по внешним связям Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Баку Аббасом Мусави. В распространенной посольством Ирана информации говорится, что на встрече, прошедшей в конструктивной атмосфере, обсуждались текущая ситуация на Южном Кавказе, а также практические шаги по укреплению азербайджано-иранских отношений.

Поразительно, но нашлись в Азербайджане СМИ, которые поверили словам иранской стороны. Да настолько, что узрели "первые признаки ослабления напряженности между Ираном и Азербайджаном".

В реальности, как видим, ничего подобного нет. Есть только очередной пример лживости руководства Ирана. Представители которого говорят о важности укрепления азербайджано-иранских отношений в то самое время, когда демонстрируется видеоролик, на котором дети-солдаты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы пересекают реку Араз вдоль Худаферинского моста, направляясь в сторону азербайджанских территорий. Режим мулл в Иране не только не стремится сделать ситуацию в нашем регионе лучше и спокойнее. Наоборот, он старается нагнетать атмосферу, идя по худшему из путей - по пути конфронтации.