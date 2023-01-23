Провокатор в рясе: в Иране оскорбляли Азербайджан и азербайджанцев

Автор: Акпер Гасанов

Очередная поразительная новость из Ирана. В церкви Св. Саркиса в Тегеране прошло собрание в поддержку "Нагорного Карабаха и карабахских армян". Об этом сообщает сайт Тегеранской епархии Армянской апостольской церкви. На собрании, в частности, выступил глава епархии, архиепископ Сепух Саркисян. Приведу его высказывания.

"Сегодня Нагорный Карабах из-за своего израненного состояния подвергается частым провокациям кровожадного врага. Это коварный и преступный враг, который использует все бесчеловечные и садистские средства, нацеленные на угнетение Нагорного Карабаха и его народа. Он жаждет подчинить их своей власти", - заявил Саркисян. "Коварным врагом", как несложно догадаться, назван Азербайджан.

На этом провокационном и лживом заявлении "святой отец" не остановился. По его словам, "сегодня Нагорный Карабах с надеждой взирает на своих соотечественников, проживающих как в диаспоре, так и в самой Армении". Мол, он ожидает от них дополнительной силы, поддержки, борьбы, а также вдохновляющей приверженности по продвижению имеющихся требований. Такая вот была речь.

Вспомнилась роль ААЦ в разжигании армяно-азербайджанского конфликта. В частности, бывший католикос армян Вазген I, пусть неофициально, но почти сразу стал одним из лидеров карабахского движения армян. К примеру, 25 февраля 1988 года Вазген I направил открытое письмо Михаилу Горбачеву с требованием присоединения Нагорного Карабаха к Армении.

Ровно тем же, подстрекательством, оправданием территориальных претензий к соседнему государству, распространением заведомой и примитивной лжи занимался и Гарегин Второй. Так что, от перемены мест и имен слагаемых сумма не изменилась. Азербайджанофобия и тюркофобия были, есть и будут визитными карточками армянских священнослужителей. И ничего иного от них ждать не стоит.

Другое дело - иранская сторона. Сам факт того, что в Тегеране звучат откровенные призывы, полные неуважения к территориальной целостности Азербайджана - это высшая степень аморализма, цинизма и подлости со стороны ИРИ. Это очередное доказательство того, что правящие в Иране муллократы игнорируют многие мусульманские постулаты. То есть, ислам для них - орудие сохранения власти, не более того.

Иначе и не назовешь ситуацию, при которой в Тегеране прозвучали призывы, означающие неуважение к памяти азербайджанских шехидов, погибших в Первой Карабахской войне и в 44-дневной войне. Архиепископ Сепух Саркисян называет кровожадным врагом Азербайджан и азербайджанцев, которые почти три десятилетия страдали от армянской оккупации.

В Иране, где проживают десятки миллионов азербайджанцев, такого рода речь - осознанная ложь и провокация, осуществить которую позволил муллократический режим. В упор "не замечавший" того, как армянские вандалы держали в мечетях, на оккупированных территориях нашей страны, домашний скот. Они "не видели" разрушения исламских святынь, культурных ценностей азербайджанского народа на оккупированных территориях Азербайджана.

Иранская муллократия совершила таким образом очередную провокацию в отношении азербайджанского народа и государства. При этом, на днях в Тегеране созвали первый "Международный конгресс влиятельных женщин". В роли хозяйки мероприятия выступала Джамиле Аламалхода, супруга президента ИРИ Раиси. Так вот среди приглашенных гостей оказалась гражданская жена премьер-министра РА Анна Акопян.

Закутанная в чадру она посетила мечеть и мавзолей Фатиме Месуме в священном городе Кум. Да, такие почести, такое внимание было оказано гражданской супруге того самого армянского премьера, который орал с трибуны в Ереване, что "Карабах - это Армения и точка". Того, кто сделал неизбежной 44-дневную войну. Да и сама мадам Акопян, как мы помним, играла не последнюю роль в ее ходе. Она совершала поездки на линию фронта. Она сформировала женский батальон для войны против Азербайджана. Все тогда закончилось фотосессией, больше похожей на эротическую. Но сам факт откровенно провокационной роли мадам Акопян - совершенно очевиден. И вот ту, кто жаждала азербайджанской крови, привечают на самом высоком уровне в Иране. Там же, в Иране, армянскому провокатору в рясе позволяют озвучить заявления против Азербайджана и азербайджанцев. И это больше, чем преступление. Это традиция для режима муллократов.