Азербайджанцы мира распространили заявление в связи с террором против посольства Азербайджана в Иране

Государственный комитет по работе с диаспорой распространил заявление азербайджанцев мира в связи с террором, совершенным против посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, в заявлении говорится:

"Мы, азербайджанцы, проживающие в зарубежных странах, выражаем глубокое сожаление в связи с убийством одного и ранения двоих азербайджанских сотрудников в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране около 8:30 утра по бакинскому времени 27 января. Азербайджанцы мира считают произошедшее террористическим актом, организованным иранскими спецслужбами. Каждый наш соотечественник проклинает совершивших это вероломное нападение и кровавое преступление. Заявляем, что не верим ложной информации, распространяемой для отвлечения внимания.

Мы обеспокоены нарушением прав 40 миллиона наших соотечественников в Южном Азербайджане. В Иране нет гарантий неприкосновенности ни одного человека и дипломатических представительств.

Доводим до сведения ООН, Европейского союза, Совета Европы и их органов, других компетентных международных и региональных организаций информацию о террористическом акте, препятствующем миру и стабильности в регионе, призываем принять срочные меры в юридической и политической плоскости для недопущения совершения иранскими спецслужбами столь тяжких преступных деяний".

В заявлении также отмечается, что Иран и Армения постоянно совершают совместные незаконные действия в пределах границ Азербайджана.