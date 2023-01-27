Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили теракт против посольства Азербайджана в Иране

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и решительно осудил предательскую террористическую атаку на посольство нашей страны в Исламской Республике Иран.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, он выразил соболезнования семье погибшего и азербайджанскому народу в связи с гибелью сотрудника посольства в результате теракта.

Чавушоглу подчеркнул, что Азербайджан не один, Турция всегда была рядом с братским Азербайджаном.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил министра иностранных дел Турции за слова братства и солидарности и отметил, что азербайджанская сторона приложит все усилия, чтобы все виновные в чудовищном преступлении как можно скорее предстали перед правосудием.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.