https://news.day.az/politics/1532284.html МИД Молдовы выразил соболезнования азербайджанскому народу
МИД Молдовы выразил соболезнования азербайджанскому народу
Молдова решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, гибель начальника службы безопасности и ранение двух охранников.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится на странице МИД Молдовы в Twitter.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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