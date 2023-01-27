Новые кадры террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране - ВИДЕО
Опубликовано новое видео террористического нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как передает Day.Az, на кадрах видно, что террорист Ясин Гусейнзаде, являющийся гражданином Ирана, попытался поджечь автомобиль сотрудника азербайджанской дипмиссии, но случайно поджёг самого себя.
Предлагаем вашему вниманию это видео:
Судя по времени, запись сделана приблизительно за полчаса до нападения. Террорист силой пытался проникнуть в посольство, но у него это не получилось. Что делал в это время иранский полицейский, охранявший посольство, непонятно.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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