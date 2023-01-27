Новые кадры террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране

Опубликовано новое видео террористического нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Day.Az, на кадрах видно, что террорист Ясин Гусейнзаде, являющийся гражданином Ирана, попытался поджечь автомобиль сотрудника азербайджанской дипмиссии, но случайно поджёг самого себя.

Предлагаем вашему вниманию это видео:

Судя по времени, запись сделана приблизительно за полчаса до нападения. Террорист силой пытался проникнуть в посольство, но у него это не получилось. Что делал в это время иранский полицейский, охранявший посольство, непонятно.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.