Пакистан глубоко опечален нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Правительство и народ Пакистана глубоко опечалены произошедшим сегодня нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал МИД Пакистана.

"Приносим соболезнования семье погибшего и молимся за скорейшее выздоровление раненых. Пакистан солидарен с братским народом Азербайджана в этот печальный момент", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.