На второй Аллее шехидов проходит церемония похорон Орхана Аскерова

Тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, доставлено в Баку.

Как сообщает в понедельник сотрудник Trend, в настоящее время проходит церемония похорон Орхана Аскерова на второй Аллее шехидов в Баку, передает Day.Az.

На похоронах присутствуют официальные лица, родственники и коллеги шехида.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.