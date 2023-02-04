Автор: Лейла Таривердиева

3 февраля в Баку прошло очередное, 9-е по счету ежегодное министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору. Впервые в рамках этого мероприятия состоялось 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии. Кроме того, в рамках заседания SOCAR и румынская Romgaz S.A. подписали соглашение о транспортировке газа из Азербайджана в Румынию в объеме до одного миллиарда кубометров в 2023-2024 годах. Подписанием этого документа Азербайджан не только закрепил свои позиции на европейском рынке, но и получил своего рода плацдарм для дальнейшего расширения географии поставок газа. В частности, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу в тот же день заявил журналистам, что и Молдова надеется начать получать азербайджанский газ через территорию Румынии.

В этом году внимание к проходившему в Баку заседанию было еще более пристальным, потому что с момента 8-й министерской встречи по ЮГК в мире и на глобальных рынках произошли серьезные изменения. Говоря об этом на открытии заседания, Президент Ильхам Алиев отметил, что вопросы энергетической безопасности приобрели все большую важность для каждой страны. "И как мы обычно говорили во время встреч, энергетическая безопасность - это действительно вопрос национальной безопасности", - заявил глава государства.

Геополитические потрясения сделали как никогда актуальным вопрос энергетической безопасности, в котором Азербайджан стал одной из центральных фигур. Все проекты, реализованные Баку, оказались востребованными. Не будь построен тот же Южный газовый коридор, европейцам пришлось бы сегодня куда сложнее. Хотя в свое время многие в Европе скептически относились к инициативе Азербайджана, а были и те, кто пытался тормозить реализацию проекта. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, Азербайджан не терял времени зря, хотя в ходе реализации проекта Южного газового коридора были определенные задержки. И вот, ЮГК всего два года как запущен в эксплуатацию, а мы уже говорим о расширении мощности TANAP (Трансанатолийский трубопровод) с 16 до 32 миллиардов кубометров, а TAP (Трансадриатический трубопровод) - с 10 до 20 кубометров.

В июле 2022 года Азербайджан и Еврокомиссия подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области энергетики. Меморандум предусматривает удвоение объемов поставляемого в Евросоюз азербайджанского газа, обязательства по расширению. Выступая на 9-м Консультативном совете 3 февраля, Президент Ильхам Алиев назвал Меморандум четкой дорожной картой для наших будущих планов.

Уже к 2027 году Азербайджан планирует удвоить экспорт газа в Европу. Для этого у страны есть все возможности. И необходимая инфраструктура, и ресурсы. Разговоры и слухи о якобы неспособности Азербайджана удовлетворить потребности европейских потребителей - это всего лишь разговоры и слухи. Энергетическая политика Президента Ильхама Алиева очень продумана и строится, исходя из реальных возможностей страны. А они не так малы, как хотелось бы думать недоброжелателям. Кроме того, у Азербайджана и его партнеров имеется политическая воля и, как сказал азербайджанский лидер, очень высокий уровень взаимного доверия. "Я бы даже назвал это взаимной солидарностью, когда мы сразу видим, что кто-то нуждается в поддержке", - добавил он.

Надо сказать, что доверие - это важный ресурс. Азербайджан им обладает в полной мере. Европейские партнеры верят Баку, и в этом его преимущество перед многими другими газодобывающими странами. Это доверие наша страна заслужила многими годами честного партнерства. Как не раз напоминал глава государства, за почти тридцать лет существования в "Контракт века" не было внесено ни одного изменения по инициативе азербайджанской стороны. Это о многом говорит. В первую очередь, о том, что руководство Азербайджана ценит свое слово и свою подпись.

Азербайджан способен выполнить все свои обязательства по уже подписанным контрактам, а в будущем - подписать новые соглашения. Последнее, думается, не заставит себя долго ждать, потому что интерес к азербайджанскому газу растет.

В 2023 году в стране планируется начало добычи газа с новых месторождений, и удвоение экспорта к концу 2027 года задача вполне выполнимая. В текущем году начнутся поставки в Румынию. На очереди стоит Венгрия, также рассчитывающая начать получать азербайджанский газ уже до конца этого года. В последний день января между Азербайджаном и Венгрией был подписан Меморандум о взаимопонимании по поставкам газа. Таким образом, и эта страна вошла в число государств, чью энергобезопасность Азербайджан взял под свою защиту.

Баку и его команда работают слаженно, диалог между Азербайджаном и Евросоюзом развивается, охватывая не только газ, но также сферу альтернативной энергетики. Президент Ильхам Алиев считает, что "это очень уникальный и очень эффективный формат для нашего сотрудничества".

Кстати, 3 февраля в Баку в рамках 9-й встречи по ЮГК прошло 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии. Была создана рабочая группа Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия. В своем выступлении на встрече Президент Азербайджана подчеркнул, что страна готова к диверсификации нашего энергетического экспорта. "Сегодня мы, безусловно, смотрим в будущее, создан Консультативный совет по зеленой энергетике. Всего четыре страны и штат совсем небольшой. Но у него есть потенциал для роста", - сказал глава государства.

Напомним, что 17 декабря прошлого года в Бухаресте было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии. Документ предусматривает прокладку по дну Черного моря подводной ЛЭП, по которой планируется экспорт в Европу зеленой энергии из Азербайджана. На пресс-конференции после подписания Президент Азербайджана анонсировал четырехстороннюю встречу в Баку и подчеркнул необходимость жесткой координации всех вопросов для успешной реализации столь серьезного проекта.

В течение года или полутора лет в Азербайджане планируется создать электроэнергетические мощности, которые позволят, во-первых, сэкономить миллионы кубометров природного газа для экспорта, а, во-вторых, превратить страну в крупного экспортера и электроэнергии. Эта работа уже началась. В настоящее время на стадии реализации находятся два инвестиционных проекта по строительству солнечной и ветровой электростанций. Общая мощность электростанций, сооружением которых занимаются Masdar (ОАЭ) и ACWA Power (Саудовская Аравия), составит 470 мегаватт. Завершается разработка еще одного крупного проекта в сфере возобновляемой энергии. Он будет осуществлен британской BP в освобожденном от оккупации Джебраильском районе. В целом три проекта дадут стране дополнительную мощность в 710 мегаватт.

Как известно, проекты в сфере возобновляемой энергетики очень затратные, и Азербайджан, как подчеркнул в своем выступлении Президент Ильхам Алиев, рассчитывает на участие в них ведущих финансовых институтов, с которыми страна сотрудничает в рамках нефтегазовой сферы. "Вовлеченные в этот процесс компании, особенно SOCAR и BP, являются двумя ведущими компаниями. На протяжении 30 лет между ними установились отношения стратегического характера. Эти отношения сохранятся, как минимум, еще 30 лет. В этом процессе также участвуют ведущие финансовые институты, представители которых присутствуют сегодня в зале. Это - Всемирный банк, ЕБРР, АБР, АИБ, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, МФК. Так что все ведущие финансовые институты с нами, и мы надеемся, что продолжим наше плодотворное сотрудничество также и в сфере возобновляемых источников энергии", - сказал глава государства.

Так же, как и в случае с углеводородными ресурсами, налаживая партнерство в сфере ВИЭ, Азербайджан четко знает, чего хочет и что может предложить. Возможности ветровой и солнечной энергетики на суше составляют более 27 гигаватт, а ветровая энергия в азербайджанском секторе Каспийского моря имеет потенциал в 157 гигаватт. Через четыре года Азербайджан планирует производить 3 гигаватт ветровой и 1 гигаватт солнечной энергии. 80 процентов этих мощностей будут экспортироваться. А к 2037 году планируется создать дополнительно не менее 6 гигаватт мощностей.

Таким образом, можно говорить о том, что Президент Азербайджана строит еще один энергетический мост в Европу. Этот мост будет. Как мы уже отметили выше, Президент не занимается прожектерством и никогда не действует на авось. Если сегодня Баку подписывает масштабные проекты, рассчитанные на его электроэнергию, значит, он все просчитал. И свои обязательства азербайджанская сторона будет выполнять так же четко, как сегодня обеспечивает энергобезопасность европейских партнеров.