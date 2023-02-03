Создана рабочая группа Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия.

Как сообщает Day.Az, об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook.

"Масштабный план, в рамках которого зеленая электроэнергия будет поставляться из Азербайджана через Грузию и Румынию в Венгрию, поможет достичь двух важных целей. Благодаря этим инвестициям, с одной стороны, мы еще больше повысим нашу энергетическую безопасность, а с другой стороны, приблизимся к достижению наших целей по защите климата. Эти совместные инвестиции в своем роде уникальны тем, что мы проложим по дну Черного моря самый длинный в мире подводный электрический кабель протяженностью 1195 километров. Сегодня мы создали азербайджано-грузинско-румыно-венгерскую рабочую группу и поручили ей подготовить единое технико-экономическое обоснование", - отметил Петер Сийярто.