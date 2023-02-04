Международные путешественники вручили подарки детям в Шуше

Международные путешественники, находящиеся сейчас в Шуше, вручили местным детям подарки.

Как сообщает в субботу корреспондент Trend, церемония вручения произошла неподалеку от городской крепости, передает Day.Az.

Во время визита в крепость гостям была предоставлена информация о богатой истории города.

Также члены делегации ознакомились со строительно-восстановительными работами, проводимыми в Шуше.

Международные путешественники сегодня понаблюдали за ходом мирной акции протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана на дороге Лачин-Ханкенди, побывали на знаменитой Джыдыр дюзю в Шуше, посетили здание исполнительной власти, сфотографировались на центральной площади города, где находятся подвергшиеся армянскому вандализму бюсты известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

Отметим, что в состав делегации входят представители туристической элиты из США, Великобритании и Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, России.