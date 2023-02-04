Побывать на освобожденных территориях Азербайджана - большая честь

Карабахский регион очаровал меня не только своей природной красотой, но и тем как быстро здесь ведется восстановление дорог и исторических памятников.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу корреспонденту Trend путешественник из Великобритании Марк Годиссон.

По словам Годиссона, побывать на освобожденных территориях это большая честь.

"Сейчас мы находимся в Шуше на равнине Джыдыр Дюзю. Я уже слышал много о равнине, но то, что я сегодня увидел, превзошли все мои ожидания", добавил он.

Он также подчеркнул, что Азербайджан вкладывает не мало сил и инвестиций в развитие данного региона.

"Судя по тому, как за такой короткий промежуток вы построили Физулинский аэропорт, я с полной уверенностью могу сказать, что когда меньше чем через 5 лет мы сюда вернемся, все здесь будет восстановлено",- он добавил.

Напомним, что 4 февраля этого года состоялась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе трехдневной поездки путешественники ознакомятся с восстановительными работами на освобожденных территориях, с природной красотой Карабахского региона, а также увидят своими глазами акты вандализма, совершенные армянами в период оккупации.