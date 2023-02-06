МИД Азербайджана уточняет информацию о двух студентках в Турции

В соцсетях распространилась информация о том, что из-под завалов в турецком Кахраманмараше, где утром произошло разрушительное землетрясение, вызволены две студентки из Азербайджана.

В ответ на запрос Trend в понедельник в МИД Азербайджана сказали, что данная информация уточняется, передает Day.Az.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как сообщило Государственное управление по чрезвычайным ситуациям Турции, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.