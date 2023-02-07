https://news.day.az/politics/1535792.html Трусливый Варданян сбежал из Карабаха
Трусливый Варданян сбежал из Карабаха
Рубен Варданян сбежал из Карабаха.
Как стало известно Day.Az, согласно проверенному источнику, трусливый миллиардер провалил свою миссию в Карабахе и поехал за инструкциями в Москву.
Несостоявшийся так называемый "госминистр" спрятался в грузовике. Отмечается, что он был перевезен в Армению в кузове одной из грузовых машин снабжения российского миротворческого контенгента, которая вывозила сданную на утилизацию униформу.
После прибытия в Ереван, беглец отправился в местный аэропорт, а оттуда свалил в российскую столицу.
В Карабах он больше не вернется. А если попытается, то очень сильно пожалеет об этом, ибо наша армия наготове.
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