Рубен Варданян сбежал из Карабаха.

Как стало известно Day.Az, согласно проверенному источнику, трусливый миллиардер провалил свою миссию в Карабахе и поехал за инструкциями в Москву.

Несостоявшийся так называемый "госминистр" спрятался в грузовике. Отмечается, что он был перевезен в Армению в кузове одной из грузовых машин снабжения российского миротворческого контенгента, которая вывозила сданную на утилизацию униформу.

После прибытия в Ереван, беглец отправился в местный аэропорт, а оттуда свалил в российскую столицу.

В Карабах он больше не вернется. А если попытается, то очень сильно пожалеет об этом, ибо наша армия наготове.