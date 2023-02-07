Во время землетрясения в Турции погибла гражданка Азербайджана Наиля Буниятова, 1980 года рождения.

Эту информацию подтвердили Day.Az во вторник в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, погибли 3 549 человек, пострадали - 22 168.