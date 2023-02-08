Состоялось заседание коллегии МИД Азербайджана

8 февраля 2023 года состоялось расширенное заседание коллегии министерства иностранных дел Азербайджана. В заседании приняли участие члены коллегии МИД и руководители структурных подразделений, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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