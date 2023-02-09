Азербайджанские спасатели в Турции извлекли из-под завалов и спасли 37 человек

По поручению Президента Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы МЧС Азербайджана непрерывно продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Как сообщили в четверг Day.Az в МЧС Азербайджана, в результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории Кахраманмарашского района Турции, серьезно пострадавшего от землетрясения, азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов 37 человек

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.