Убогая нагота Никола Пашиняна: "казус Габрелянова" выставил многих в жалком свете

Автор: Акпер Гасанов

Фарсовая комедия "Ширли-мырли" давно уже разобрана на цитаты. Мне же сегодня вспомнился следующий эпизод из фильма. Представитель свободолюбивого цыганского народа Роман Алмазов на полной скорости въезжает своим автомобилем в столб. "Романа убили!", - истошно кричит видя все это, оперативно появившаяся на месте ДТП цыганка. Получился забавный кадр.

Но, как это нередко бывает, оказалось, что реальная жизнь - интереснее и смешнее любой кинокомедии. Вон, российского журналиста и издателя, основателя холдинга "Ньюс Медиа" Арама Габрелянова не впустили в Армению. Российские СМИ сообщают, что по прибытии в Ереван его попросили подождать, потом заявили, что есть проблемы с паспортом. В конечном результате выяснилось, что он находится в списке нежелательных лиц.

По данным, журналист уже поменял билет и собирается вернуться в Россию ближайшим рейсом. Габрелянов прибыл в Ереван, чтобы прочитать лекцию в рамках тренинга для журналистов, который организовал экс-глава офиса второго президента Виктор Согомонян. СМИ напоминают, что Габрелянов жестко критиковал власти Армении и обвинял их в антигосударственной позиции. Он периодически публиковал в своем Telegram-канале информацию относительно деятельности премьера Армении Никола Пашиняна, его супруги и ближайшего օкружения.

И тут одномоментно лопнули сразу несколько воздушных шариков. Первый из них создали пиарщики Пашиняна, которым нужно хоть как-то "продать" армянского премьера западной публике. В условиях растущего внешнего долга Армении, увеличивающихся демографических проблем, никуда не девшейся зависимости страны от России (военная база в Гюмри на месте, как и российские пограничники, охраняющие кордоны Армении) нужно было придумать хоть что-то.

В итоге придумали миф о "демократе","большом поборнике свободы слова" Пашиняне. Нету иного "фигового листка", чтобы прикрыть его срам. Но что мы видим в итоге? А видим мы, как слетел с Никола Воваевича и этот "фиговый листок" и стоит он теперь в унылой наготе трусливого прохиндея, не способного нормально относится к своим критикам. Вон, запретили въезд в Армению даже Габрелянову, который является создателем проекта "Семен Пегов".

Столько всего лживого и провокационного тандем Арам и Сема про Азербайджан наговорил, столько раз лажался, когда их бредни опровергала сама жизнь! И что в благодарность от Еревана?

Габрелянову не только не выдали ящик коньяка в благодарность, но и послали. Правда, воздушным путем. Он все это проглотил и улетел, не обещав вернуться.

Поедет ли теперь в Армению, после случившегося с его "папой" Пегов - покажет время. Но точно известно, что въезд в Армению запрещен и давнему небескорыстному лоббисту этой страны на российских телеканалах Константину Затулину. По той же причине - Пашинян так захотел. Он же запретил въезд в страну и патронессе всех российских пропагандистов Марго Симоньян на пару с ее сожителем и партнером по распилу бабла Тиграну Кеосаяну.

А все почему? Потому, что Марго и Тигран, ну и Костик, когда придется, подвергали Никола Воваевича беспощадной словесной экзекуции. Будучи откровенно смешным, необразованным, не способным выйти из образа бунтаря с мегафоном и в линялой майке персонажем, Пашинян выбрал самый простой и позорный способ "решения проблемы". По сути, он признал свое поражение и в заочной борьбе с российскими армянами, которые видны в российских СМИ.

Тут не грех вспомнить о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев преспокойно в свое время выставил Марго Симоньян в ее истинном свете. Она, как ей казалось, "острые" вопросы решила задать главе нашего государства. Но в итоге услышала четкие, аргументированные ответы от Президента Азербайджана, который заметил, что Симоньян рассуждает не как журналист, а как армянка. И это была правда. В любом случае, Марго выглядела нелепо и жалко.

Но способен ли проделать с ней нечто подобное Пашинян? Нет, конечно. Его самого Президент Азербайджана деклассирует при каждой их словесной дуэли. Так, в частности, дважды было на Мюнхенской конференции по безопасности. Так что, в сухом остатке, мы имеем армянского премьера, который жалок не только в сравнении с главой нашего государства, но даже на фоне Симоньян и, после сегодняшнего случая, Габрелянова.

Жду теперь, когда въезд в Армению запретят и Владимиру Соловьеву. Он тоже порой позволял себе критику в адрес Пашиняна. Нет так оголтело он это делал, но баловался, было дело. Впрочем, и без того интересно теперь послушать того, кто в свое время очень напоминал ту самую цыганку из кинофильма "Ширли-мырли". Правда кричал он не "Романа убили!", а нечто иное. Он, помнится, предложил России ввести визовый режим с Азербайджаном на основании того, что в Баку, как утверждал Владимир Рудольфович, только на основании армянской фамилии был не допущен некий гражданин РФ Сергей Гюрджиян.

Соврал он тогда, в 2011 году. Не удивительно. Врать по-большому и по-малому - это привычка Соловьева, выработавшаяся годами работы пропагандистом. Но что делать ему сейчас, когда в Армению не пускают граждан России не только армянской, но и русской, как в случае с Затулиным, национальности? По хорошему, демонстрируя хоть что-то похожее на последовательность, он должен был бы призвать ввести визовый режим между РФ и РА. Но нет такого и не будет. Как минимум до того времени, когда Соловьеву не прикажут озвучить такое. А пока, он выглядит смешно. Совсем, как цыганка из кинокомедии "Ширли-мырли".