Кровавое трио Пашинян-Арутюнян-Бабаян: Армения не хочет мира с Азербайджаном

Автор: Акпер Гасанов

Мы все помним о том, что в июне 2020 года, то есть до товузской провокации с армянской стороны, осуществив которую официальный Ереван планировал добиться прямого и открытого противостояния между Азербайджаном и ОДКБ, а также до 44-дневной войны, военный преступник Самвел Бабаян был назначен на должность "руководителя Совета безопасности" в так называемой "НКР".

Спасти армянскую армию от фиаско в итоге, ясное дело, не удалось. Но назначение Бабаяна состоялось после встречи премьер-министра Никола Пашиняна с новым лидером карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном. Что совершенно очевидно указывает на то, кто всегда был, есть и будет покровителем Бабаяна, руки которого в крови не только азербайджанского, но и армянского народов. Да, он озвучивает ровно то, что ему прикажут озвучить Пашинян и Арутюнян.

Соответственно, и нынешнее заявление Бабаяна касательно провокации, совершенной армянской стороной, было согласовано с официальным Ереваном. ""5 марта этого года азербайджанская вооруженная группа, нарушив линию соприкосновения, напала и открыла интенсивный огонь по полицейской машине МВД "Республики Арцах", в результате чего трое полицейских погибли, один получил ранение", - заявил Бабаян, ныне выступающий в роли лидера партии "Единая Родина".

И тут имеет место вспомнить события, имевшие место на прошлой неделе. Как известно, 1 марта депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов встретился в городе Ходжалы, в штаб-квартире миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на азербайджанской территории, с представителями армянской общины Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Эта встреча должна была стать важным шагом на долгом пути к миру, к установлению мер взаимного доверия между Азербайджаном и карабахскими армянами. Что произошло буквально через несколько часов по ее окончании? Прозвучало совершенно провокационное заявление со стороны Араика Арутюняна, по сути, поставившее крест на едва начавшихся мирных переговорах.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на трудности и давление, оказываемое на нас, мы останемся верны идеям "Арцахского" движения и не сделаем ни шагу назад с пути независимости. Хочу со всей ответственностью заявить, что любой интеграционный процесс с Азербайджаном исключен", - изрек тогда лидер карабахских сепаратистов. И только слепой не увидит схожести в риторике Арутюняна и Бабаяна.

Один из них говорит про какую-то "линию соприкосновения" и МВД "Арцаха", а другой клянется в верности идеям "Арцахского движения". Суть их речей одна - они не признают итоги 44-дневной войны, не уважают территориальную целостность Азербайджана даже после того, как по итогам четырехсторонней встречи в Праге премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был признать и Карабахский экономический район территорией нашей страны.

Совершенно очевидно, что Пашинян пытается нивелировать свои регулярные поражения в очных и заочных дебатах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, через осуществление мелких провокаций, расхлебывать которые он вынуждает карабахских сепаратистов. Тем самым действующий армянский премьер в очередной раз доказывает, что нет существенной разницы между ним и прежними правителями РА.

Напомню, что Самвел Бабаян был вознесен на армянский Олимп именно благодаря своей бесчеловечной жестокости в ходе Первой Карабахской войны. Причем, его жертвами были не только азербайджанцы. Он, на манер Лаврентия Берия, разъезжал в ту пору по улицам Ханкенди и охотился на привлекательных девушек этого города. Многие из них были изнасилованы Бабаяном. Но об этом его прошлом предпочитает не вспоминать Пашинян.

И не только он. "Говорящая голова" Пашиняна, блогер Роман Багдасарян ниразу не раскритиковал Самвела Бабаяна. Хотя тот после 1994 года вместе с другими полевыми командирами, включая Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, возглавлял процесс разграбления оккупированных территорий Азербайджана. Причем, он даже умудрялся вывозить силой из Еревана и доставлять в Ханкенди армянских бизнесменов, за освобождение которых требовал выкуп.

Есть конкретные сведения пострадавших в результате его преступлений. Эти несчастные открыто рассказали обо всем случившемся с ними, только уехав из Армении, находясь в России. Но Роман Багдасарян, по приказу Пашиняна безостановочно критикующий всех его оппонентов, прикидывается "глухим" и "слепым", когда ему напоминают про Самвела Бабаяна. Почему? В очередной раз ответ на этот вопрос мы получили сейчас, когда военный преступник посмел подать голос. И то, что премьер-министр РА не стыдится пользоваться таким персонажем, доказывает его нежелание совершать реальные шаги на пути к миру с Азербайджаном. В РА по-прежнему следуют политике провокаций.