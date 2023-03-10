Доклад Freedom House

- где тебя готовили, в Вашингтоне или в Ереване?

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Практически весь посвященный Азербайджану раздел нового доклада организации Freedom House полон лжи. В попытке оказать давление на Баку, она угрожает региону "новой войной", и пытается завуалировать свою неспособность полностью выполнить полученный заказ.

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад "Свобода в мире - 2023 "(Freedom in the World 2023).

В докладе Армения признана "частично свободной и демократической страной" и занимает 54-е место в ряду 100 государств, в то время как Азербайджан указан как "страна, совершившая агрессию против Армении".

В докладе отмечается, что "реакция Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стран СНГ на события в Казахстане резко контрастирует с отказом организации поддержать Армению, которая считается единственной частично свободной страной в ее рядах. Суверенная территория Армении подверглась нападению со стороны Азербайджана. Азербайджан усилил военную агрессию против Армении, несмотря на российские гарантии безопасности, так как военные действия на Украине значительно ослабили возможности России контролировать ситуацию. Вооруженные силы Азербайджана, оккупируя армянские территории вдоль границы, увеличили риск полномасштабной войны".

Далее в документе подчеркивается, что демократия в некоторых странах должна получать определенную дипломатическую, техническую и финансовую поддержку.

По данным Freedom House, в настоящее время такими странами, где "демократия находится под давлением", являются Армения, Шри-Ланка и Сальвадор.

Мы не считаем необходимым приводить подробные цитаты из доклада, поскольку затронутые нами части документа достаточно ясно указывают на содержание, формат, характеристику и направление документа.

Само по себе описывать Армению как "страну, где демократия находится под давлением", если не вдаваться в эпитеты, является очень неправильным и упрощенным подходом.

Несмотря на то, что премьер-министр Никол Пашинян после своего прихода или привода к власти пообещал гражданам страны "полную демократию, свободные выборы, социальное благополучие и экономическое развитие", армяне поняли, что это всего лишь слова.

4 самые влиятельные и серьезные структуры, занимавщиеся социологическими исследованиями в Ереване, с 2020 года по декабрь 2022 года провели 14 (!) опросов. 87 процентов опрошенных подчеркнули, что Армения не является демократической страной, 74 процента заявили, что власти нарушают права граждан, серьезно вмешиваясь в их жизнь, а 82,3 процента заявили, что нет обещанных изменений во внутренней и внешней политике властей страны.

Если бы популизм, демагогия и игра слов считались "демократией", возможно, можно было бы считать Армению "частично свободной страной".

Но большинство аналитиков, обладающих серьезным социальным капиталом и авторитетом в Армении, настойчиво повторяют только одно: Никол Пашинян отличается от своих предшественников Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна только обещаниями.

Что касается реальной работы, то в криминальной олигополии Армении сменились лица, одного олигарха заменил другой. Во внешней политике, если при предыдущих президентах Армения однозначно играла роль сателлита и форпоста России на Южном Кавказе, то теперь, заявив о своем стремлении к Европейскому Союзу, стала марионеткой Франции в регионе.

Об этом пишут не только оппозиционные СМИ, но также издания "Хетг", "Грапарак", и даже непосредственно контролируемый Николом Пашиняном "Айкакан жаманак".

Есть простая причина, по которой ОДКБ отказалась оказать военную помощь Армении во время Второй Карабахской войны и оставила без ответа многочисленные, даже настойчивые обращения официального Еревана.

Военные действия велись на территории Азербайджана, а не Армении, Азербайджан прекращал 30-летнюю армянскую оккупацию в рамках международного права, восстанавливал свой суверенитет и территориальную целостность, а также неприкосновенность границ.

Если Freedom House считает "недостатком" неспособность ОДКБ осуществить военное вмешательство в Азербайджан в нарушение существующих договоренностей и международного права, то наряду с объективностью экспертов этой международной правозащитной организации, возникают глубокие сомнения в их элементарной логике и правовой грамотности.

Обвинения в адрес нашей страны в "агрессии против Армении" и "вторжении на приграничные территории с нарушением границ Армении" также сродни маразму.

Азербайджан не оккупировал даже 1 квадратного сантиметра территории какого-либо государства, и вообще наша страна не является государством-оккупантом. Напротив, это мы освободили международно признанные территории Азербайджана, которые на протяжении 30 лет были под оккупацией Армении, так горячо любимой Freedom House. И да, есть территории, расположенные вдоль условной границы с Арменией. Это территории Лачинского, Кяльбаджарского, Губадлинского и Зангиланского районов Азербайджана, что отчетливо видно и на карте.

Если государство освобождает оккупированную захватчиком территорию, и этот процесс происходит в приграничной зоне, можно ли считать это "агрессией и оккупацией" с точки зрения сложившейся в мировом сообществе практике, международных документов и конвенций?

Естественно, нет!

Мы хотели бы довести до сведения "экспертов", подготовивших доклад Freedom House и состряпавших предвзятые, безграмотные и неумные заключения об Азербайджане, что никто не изменил принцип, называемый в международном праве jus ad bellum (Право войны). С другой стороны, действия государства, направленные на восстановление своих суверенных прав, границ и безопасности своих граждан, считаются императивной нормой ("jus cogens").

Ссылаясь на статью 51 Устава ООН (United Nations Charter), а также на совместные доклады Джоан Донахью, Джорджо Гая и Эммануэля Рукунаса, которые в настоящее время считаются априорными источниками ссылок в области права (дело о Никарагуа в Международном суде, 1986 год), Азербайджан предпринял полностью законные шаги.

Восстановление неприкосновенности границ и освобождение оккупированных территорий являются необходимостью и соразмерны праву на самооборону любого государства.

Однако во французской редакции Устава ООН, если вооруженное вмешательство какого-либо государства на территории соседней страны характеризуется как "attaque armùe", то его вооруженная агрессия считается "agression armùe".

Даже если Франция, постоянный член Совета Безопасности ООН, отделила вооруженную операцию по освобождению от оккупации из концепции агрессии, а США полностью согласились с этой редакцией, после чего все государства-члены ООН проголосовали за него, почему, в таком случае, "эксперты" Freedom House "забывают" об этих пунктах, перечисленных в фундаментальных принципах международного права?

Если в статье 28 Устава ООН говорится, что "Совет Безопасности может принять решение о применении силы в случае угрозы нападения на одно из государств-членов", если в оборонной доктрине большинства государств мира есть принцип "превентивной самообороны", то на основании чего Freedom House называет Азербайджан "агрессором"?

Почему ни в одном из своих ежегодных докладов Freedom House не назвала Армению, которая на протяжении 30 лет держала под оккупацией 20 процентов азербайджанских территорий (!), государством-агрессором, оккупантом?

Эта организация ни в одном из своих докладов не упомянула, что Армения нарушила самое основополагающее право наших соотечественников, убитых с особой жестокостью - право на жизнь.

Freedom House, известная своей непрекращающейся предвзятой позицией на основе полученных инструкций по отношению к государствам, заранее выбранным в качестве "цели", прикрываясь словами "права человека", "демократия" и "гражданские свободы", и на этот раз перешла границы своих полномочий.

Попросту говоря, эта неправительственная организация, стремясь войти в роль международного арбитра, составляет рейтинг государств мира, определяя "уровень демократии".

Хотя для этого у него нет никаких юридических оснований, полномочий.

Осознает ли эта организация, каким абсурдом занимается, включая в доклад, наряду с государствами-членами ООН, регионы, в которых правят сепаратистские режимы, и территории, не признанные мировым сообществом и называя их при этом "государством"?

...Знаменитый американский конгрессмен Том Лантос незадолго до своей смерти успевший ознакомиться с проектом доклада Freedom House, с глубоким сожалением отметил: "Только убедившись в свободе наших институтов и порядков, мы можем критиковать другие нации и служить для них примером".

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