МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с праздником Новруз

На странице в Twitter Министерства иностранных дел Азербайджана размещена публикация в связи с праздником Новруз.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Мы искренне поздравляем наш дорогой народ с праздником Новруз, который является воплощением культурного и духовного богатства, изобилия, благословения и весны нашего народа. Пусть праздник Новруз принесет еще большие успехи нашему государству и народу.

С праздником Новруз!".