https://news.day.az/politics/1548148.html МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с праздником Новруз - ФОТО
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с праздником Новруз - ФОТО
На странице в Twitter Министерства иностранных дел Азербайджана размещена публикация в связи с праздником Новруз.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Мы искренне поздравляем наш дорогой народ с праздником Новруз, который является воплощением культурного и духовного богатства, изобилия, благословения и весны нашего народа. Пусть праздник Новруз принесет еще большие успехи нашему государству и народу.
С праздником Новруз!".
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