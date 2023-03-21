Сто дней, которые сделали установку КПП в Лачине неизбежной

Сто дней, как продолжается акция на Лачинской дороге. Сто дней армянская сторона не имеет возможности открыто и в больших количествах перевозить в зону РМК запрещенные грузы, не может вести незаконную добычу полезных ископаемых и вывозить награбленное в Армению.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

По мнению депутата, участники экоакции - настоящие герои. Они выстояли и продолжают стоять, несмотря на все давление, на устроенную мировым армянством кампанию их очернения. Их самоотверженность позволила привлечь внимание всего мира к преградам, которые создает достижению мира в регионе армянская сторона.

"В частности, к пребыванию в зоне временного размещения российских миротворцев незаконных армянских вооруженных формирований. Эти формирования должны быть оттуда безоговорочно выведены. Далее - вышел на повестку вопрос установки контрольно-пропускного пункта на границе на въезде на Лачинскую дорогу. Экоактивисты актуализировали этот вопрос. Было доказано, что на суверенные территории Азербайджана незаконно ввозятся вооружение, мины, террористы. Все это делает установку КПП неизбежной.

Считаю, что в широком смысле экоакции на Лачинской дороге удалось достичь своих целей. Противник уже сто дней не может использовать в своих грязных целях эту дорогу и вынужден, уже не таясь, активно использовать объездную грунтовку, что позволило выявить эти негативные факты. Полностью доказано, что в зону РМК незаконно ввозится оружие и личный состав. Незаконные армянские формирования из Карабаха должны быть выведены и будут выведены непременно", - сказал Турал Гянджалиев.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

Лейла Таривердиева