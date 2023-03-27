https://news.day.az/politics/1550080.html США готовы поддержать процесс нормализации между Баку и Ереваном - Карен Донфрид
США готовы поддержать процесс нормализации между Баку и Ереваном - Карен Донфрид
США готовы поддержать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом сказала помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре