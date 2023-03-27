США готовы поддержать процесс нормализации между Баку и Ереваном

США готовы поддержать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом сказала помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

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