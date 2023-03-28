Армянскому меньшинству пора ответить на предложения Баку

Автор: Ибрагим Алиев

В середине марта представителям армянской общины Карабахского региона Азербайджана предложили прибыть на встречу в Баку и поговорить без посредников в столице государства, частью которого они являются. Поговорить о реинтеграции на полных правах, о том, как развивать Карабах, как подключить его к передовым проектам и обеспечить людям нормальную жизнь. Вразумительного ответа, к сожалению, не последовало, так как сепаратистская верхушка, которая усложняет жизнь, не хочет прочного мира. Рядовые армяне, возможно, и рады были бы, но бандиты их не спрашивают.

Несмотря на это, азербайджанская сторона проявила конструктивность и в очередной раз пригласила представителей армянского меньшинства, проживающих в Карабахе, провести встречу по тем же вопросам в начале апреля. Как видим, придерживаясь своей позиции, азербайджанская сторона выполняет свои обязательства по нормализации отношений с Арменией, предлагает подписать мирный договор, пытается установить прямые контакты с армянами Карабаха.

Это процессы, которые должны быть осуществлены для прочного мира и светлого будущего в регионе. Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность этих двух принципов еще в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, во время пленарного заседания на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

Отвечая на вопрос о доброй воли, как шага, усиливающего доверие, чтобы в переговорах, связанных с еще нерешенными вопросами, был достигнут успех, глава нашего государства подчеркнул, что на трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, организованной госсекретарем Энтони Блинкеном, было общее понимание того, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе - это вектор мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, и связь Азербайджана с армянским населением Карабаха.

"Таким образом, это двухвекторное решение фактически отделяет наши переговоры с Арменией от наших внутренних вопросов, таких как общение с армянами в Карабахе. С нашими международными партнерами было согласовано, что будут обсуждаться права и гарантии армянского меньшинства в Карабахе. Мы готовы к этому. Но с теми представителями армянской общины, которые жили, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также напомнил, что армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана: "Азербайджан - многонациональная страна. И все меньшинства в Азербайджане обладают равными правами и привилегиями, включая культурные, лингвистические и другие, а также их безопасность. Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха".

Со дня Мюнхенской конференции прошло более месяца и Баку, как всегда, доказал свою добрую волу, показав, что готов сделать необходимые шаги. Начать диалог было предложено дважды. Но как ведут себя сепаратисты? Армянская сторона, придерживаясь своей традиции торпедировать все возожные процессы, оставила это предложение без ответа. Это демонстрирует неконструктивное к повседневным вопросам и развитию контактов, а также показывает, что не были сделаны выводы из сложившейся ситуации. Необходимо начать и продолжить контакты, принять процесс реинтеграции, проявив конструктивность в этом вопросе. Те, кто с этим не согласен, могут покинуть Карабахский экономический район. Другого выхода нет. Негативный подход, который показывают сепаратисты, не сулит перспектив в текущей ситуации.

В ответ на добрую волю мы слышим лишь воинственную риторику и бесосновательные угрозы. Главарь бандитов Араик Арутюнян вовсе заявил, что будет готовить провокации, вооружать местное население. Напоним, что недавно, собрав свое ближайшее окружение, состоящее из таких же преступников как и он соам, он заявил, что "нужно готовится к длительному и жесткому противостоянию, отвечать выстрелом на выстрел, задействовать альтернативную дорогу и вооружаться от мала до велика". Также он отверг реинтеграцию карабахских армян в азербайджанское общество, мол "это исключено".

Но думают ли также рядовые армяне? По сообщениям из армянских СМИ и источников, все чаще в армянской общине звучат призывы к тому, что действительно никаких путей, кроме интеграции, не остается. Больше того, были голоса, призывавшие положительно отнестись к приглашению на вторую встречу, опубликованному Администрацией Президента Азербайджана. Ситуация показывает, что имеет место определенный раскол среди карабахских армян: часть из них хочет жить нормальной жизнью, развиваться и налаживать свое существование. Часть же намерена и далее паразитировать на своих же соплеменников, грабя принадлежащие Азербайджану ресурсы и наживаясь на "борьбе", "самоопределении" и других не менее громких понятиях.

"Партия войны" - боящийся всего на свете Араик Арутюнян и его так называемые "чиновники" - продолжают по сути держать в заложниках собственных соплеменников, надеясь на то, что смогут тянуть время вечно.

То, что сепаратисты отвергают предложения азербайджанской стороны о проведении встречи в Баку, говорит о том, что они не настроены на мирные процессы, в частности, реинтеграцию. Они еще раз показали, что являются манипулятивным инструментом в руках внешних сил. Все эти бесконечные ссылки на какие-то международные акты и международное право, не имеющие никакого отношения к сепаратистам, отсылки к российских миротворцам и руководству Армении явно показывают, кто саботирует переговоры и процесс реинтеграции, который привел бы к стабильности и процветанию в нашем регионе.

Наши предложения и полученный ответ стали своего рода лакмусовой бумажкой. Баку будет делать из этого выводы, показывая, что неконструктивность сепаратистов сводит на нет возможности мирной дискуссии.

Упершимся араикам и ему подобным хотелось бы напомнить другие слова Президента Ильхама Алиева: "Если бы в свое время против нас не началось сепаратистское движение, то сегодня и они могли бы жить так же, как и во всех остальных местах Азербайджана. Сегодня картина их жизни перед глазами. Были такие, кто видел, в каких условиях они живут. Поэтому если кто-то не желает стать нашим гражданином, то дорога не закрыта, а открыта. Могут ехать, или могут сами уехать, никто им не станет препятствовать, или же могут уехать под тентом грузовых машин миротворцев, а могут и автобусом. Дорога открыта".

Добавить к этим словам больше нечего. Делайте выводы и садитесь за стол переговоров в Баку.