Обсуждены перспективы отношений между Азербайджаном и Палестиной

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Как передает Day.Az, об этом Джейхун Байрамов написал в своем Twitter-аккаунте.

"Были обсуждены перспективы двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Палестиной, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Выразил благодарность президенту Палестины Махмуду Аббасу за гостеприимство и плодотворную встречу", - отметил глава внешнеполитического ведомства.