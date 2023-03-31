https://news.day.az/politics/1551137.html Обсуждены перспективы отношений между Азербайджаном и Палестиной
Обсуждены перспективы отношений между Азербайджаном и Палестиной
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Как передает Day.Az, об этом Джейхун Байрамов написал в своем Twitter-аккаунте.
"Были обсуждены перспективы двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Палестиной, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Выразил благодарность президенту Палестины Махмуду Аббасу за гостеприимство и плодотворную встречу", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
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