Источник: Агентство международной информации Trend

Стратегическое видение Гейдара Алиева превзошло времена и поколения.

Об этом сказала Trend в субботу бывший министр юстиции Грузии, член Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Эка Ткешелашвили в рамках совместного проекта АМИ Trend и NGIC "Наследие Гейдара Алиева", передает Day.Az.

"Воспоминания о Президенте Гейдаре Алиеве очень эмоциональны для меня как для грузинки, поскольку я живо помню ту роль, которую он сыграл не только в построении Азербайджана как государства, но и для всего региона, и Грузии в частности. Тесные, братские отношения между нашими народами были возрождены именно в период президентства Гейдара Алиева", - сказала она.

Бывший грузинский министр отметила, что фундамент для тех вопросов, которые стоят на повестке дня, таких как энергетическая независимость, связь между Востоком и Западом, а также роль Кавказа во всем этом, был заложен в те времена.

"Президент Гейдар Алиев вместе с Эдуардом Шеварнадзе, президентом Грузии в то время, создали это видение, которое по сей день служит нашим народам с точки зрения нашей роли на международном уровне и стало основой для государственного строительства, экономического процветания региона и благополучия азербайджанского и грузинского народов. Образ Гейдара Алиева и оставленное им наследие хорошо известны и ценятся по достоинству. Мы, грузины, считаем его своим, потому что его роль в процветании нашей страны также была очень велика. Весь этот фундамент стратегического партнерства двух близких народов был укреплен благодаря его личными усилиями", - заключила Ткешелашвили.