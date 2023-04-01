Успехи азербайджанской армии в последних операциях и профессионализм личного состава высоко оценены Верховным Главнокомандующим.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом, в частности, сказал на служебном совещании министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр довел до внимания участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской Армией, и от имени Верховного Главнокомандующего поблагодарил личный состав, задействованный в планировании и выполнении последних операций, особенно состав коммандос, за проявленный профессионализм, и отметил высокую оценку их деятельности. Было подчеркнуто, что проведенные в кратчайшие сроки локальные операции являются очередным свидетельством высокой боевой готовности и решимости азербайджанской армии.