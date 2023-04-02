Враг бросал оружие и бежал с поле боя

Сегодня исполняется семь лет с апрельских побед азербайджанской армии.

В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года и в течение дня азербайджанские позиции и населенные пункты по всей линии фронта подвергались мощному артиллерийскому обстрелу со стороны ВС Армении.

В целях пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения командование ВС Азербайджана приняло решение о проведении неотложных ответных мер в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули. В ходе четырехдневных боев соединения ВС Азербайджана освободили высоты вокруг села Талыш, откуда могла исходить угроза для Геранбойского района и города Нафталан, а также населенный пункт Сейсулан, взяли под контроль стратегически важную высоту Лелетепе в направлении Физулинского района. Также в результате апрельских боев ВС Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены 30 армянских танков, до 15 артиллерийских установок и инженерных укреплений, убито 320 и ранено более 500 военнослужащих противника.

Военнослужащие азербайджанской армии, участвовавшие в тех боях, поделились с Trend своими воспоминаниями, передает Day.Az.

Герой Отечественной войны полковник-лейтенант Мирдамат Багиев сказал, что в апрельских боях противник увидел силу азербайджанской армии.

"Мы заняли позиции, чтобы не допустить провокации противника. Наша армия уничтожила значительное количество армянской живой силы и техники. Враг увидел нашу силу и был вынужден отступить. Несмотря на ранение, я не покинул поле боя, уничтожил 7 вражеских танков, 3 БТР, 1 БМП и один джип", - отметил он.

Представляем вниманию читателей полное видеоинтервью: