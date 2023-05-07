США видят в Азербайджане важного союзника, и армянскому лобби этому не помешать

Энергетические проекты, инициированные Азербайджаном, хотя и далеки от США, на самом деле имеют прямое отношение к текущим приоритетам и интересам Штатов. Приоритеты эти заключаются в разрешении глобального энергетического кризиса, сдерживании и сломе влияния России на энергетические рынки Европы. Инициативы Азербайджана рассматриваются как необходимые для реализации этих усилий.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

Баку должен использовать эту возможность, эту моральную поддержку для развития своих отношений с США и, возможно, для взаимодействия с американскими институтами на более практическом уровне в продвижении дополнительных совместных энергетических проектов, считает Цукерман.

"Армянское лобби и поправка 907 давно используются как оправдание отсутствия прямого прогресса между Баку и Вашингтоном по различным вопросам. Хотя вышеупомянутое лобби действительно играет роль в местных делах, в освещении в СМИ и в лоббировании определенной группы членов Конгресса США, оно не является единственным голосом в вопросах внешней политики США и в настоящий момент не является приоритетом. Конечно, поправка 907 должна быть снята, но для этого требуются согласованные лоббистские усилия проазербайджанского контингента. Когда Азербайджан решит инвестировать в такие усилия, устаревший и неприоритетный вопрос, скорее всего, будет отправлен на свалку истории", - сказала Цукерман.

В том, что, несмотря на усилия армянского лобби, США видят в Баку важного союзника, нет ничего удивительного, подчеркнула американский аналитик. По ее словам, геополитические реалии заставляют вашингтонских инсайдеров пересмотреть свои стратегические отношения. Роль Азербайджана как важного энергетического союзника является ключом к развитию этих отношений. Но это по-прежнему требует бдительности, последовательности и доведения всего начатого до конца, отметила наша собеседница. Несмотря на прогресс в отношениях между Азербайджаном и США, Баку по-прежнему не участвовал в недавнем саммите за демократию, что, по мнению Цукерман, подчеркивает противоречивые интересы, опасения и советы, которые Белый дом получает от своих агентств.

"Что касается намерения Менендеса вынести в Конгресс проект "признания Нагорного Карабаха", то он будет делать то, за что ему платят в качестве взносов на его предвыборную кампанию. Однако в настоящее время этот вопрос не является приоритетом для Сената в целом, и его мнение в настоящее время составляет мнение меньшинства. И прямо сейчас обе палаты Конгресса гораздо больше озабочены внутренними обсуждениями потолка долга, чем чем-либо еще, включая и любимый проект одного из своих членов. Менендес уже имеет устоявшуюся репутацию и не может добавить ничего нового с точки зрения интересов США. А азербайджанской стороне я бы посоветовала не сосредотачивать внимание на одном хорошо известном проармянском голосе, а стремиться к развитию конструктивных отношений с 99-ю другими", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева