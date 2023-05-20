https://news.day.az/politics/1566149.html Президент Узбекистана посетит Азербайджан
Президент Узбекистана посетит Азербайджан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан в ближайшем будущем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Шавката Мирзиёева, адресованном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня Независимости Азербайджана.
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