Президент Узбекистана посетит Азербайджан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан в ближайшем будущем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Шавката Мирзиёева, адресованном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня Независимости Азербайджана.

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